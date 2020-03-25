В условиях кризиса поддержка Центристской партии выросла до рекордной отметки

Как отмечается в пресс-релизе, по данным свежего исследования Партию реформ поддерживают 31 процент опрошенных, Центристскую партию 24,4 процента, а Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 16,7 процента имеющих право голоса граждан. Партия реформ удерживает первое место, однако дистанция с рейтингом Центристской партии сократилась до 6,6 процента. Это самая маленькая дистанция после выборов 3 марта прошлого года.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия с 8,1 процента поддержки, "Ээсти 200" с 8 процентами поддержки и входящая в коалицию партия "Отечество" с 6 процентами.

Общественная поддержка коалиции на основании свежих данных составляет 47,1 , а оппозиции 39,1 процента опрошенных. Рейтинг оппозиции падал шесть недель подряд, а с 3 марта прошлого года еще не опускался так низко.

Произведенная фирмой Norsat выборка опроса по итогам четырех недель составляет не менее 4000 человек. Статистическая погрешность составляет +/- 1,55 процента.