В условиях кризиса поддержка Центристской партии выросла до рекордной отметки

Действия правящей Центристской партии в условиях связанного с коронавирусом кризиса народ одобряет, поэтому рейтинг популярности партии вырос до самой высокой со дня выборов отметки, показывают результаты очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.
Как отмечается в пресс-релизе, по данным свежего исследования Партию реформ поддерживают 31 процент опрошенных, Центристскую партию 24,4 процента, а Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 16,7 процента имеющих право голоса граждан. Партия реформ удерживает первое место, однако дистанция с рейтингом Центристской партии сократилась до 6,6 процента. Это самая маленькая дистанция после выборов 3 марта прошлого года.
За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия с 8,1 процента поддержки, "Ээсти 200" с 8 процентами поддержки и входящая в коалицию партия "Отечество" с 6 процентами.
Общественная поддержка коалиции на основании свежих данных составляет 47,1 , а оппозиции 39,1 процента опрошенных. Рейтинг оппозиции падал шесть недель подряд, а с 3 марта прошлого года еще не опускался так низко.
Произведенная фирмой Norsat выборка опроса по итогам четырех недель составляет не менее 4000 человек. Статистическая погрешность составляет +/- 1,55 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — основанный в январе 2016 года аналитический центр, исследующий социальные процессы в эстонском обществе.