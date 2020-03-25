Совершенно неполиткорректно: ноющим и бунтующим посвящается

Что вдруг откроются клубы и кинотеатры, что начнутся возлюбленные вами «Сумасшедшие дни» и «Остуралли», что всё вокруг заработает на полную мощность, что забурлит водичка в спа и возобновятся обертывания вашим любимым безлактозным кефиром, что залетают самолеты и заснуют поезда… Вот хоть утопайтесь ножками, хоть увизжитесь, хоть еще пять раз сосчитайте зарплату президента – ничего этого не будет. То есть будет, надеюсь, но уж точно не завтра и не послезавтра, и не… Короче, нескоро. И все равно не так, как было, а по-другому.

А сейчас я вам расскажу, как будет точно, если вы не уйметесь: всех (не как сейчас – по трое не собираться) позакрывают по домам, как в южных странах старой демократии (кто собрался вякнуть о Швеции – в Швецию!). Нас уже лишили многих радостей жизни, единственное, что у нас осталось – это возможность выйти и подышать свежим воздухом или быстренько сгонять в непродуктовый магазин, если действительно что-то нужно. (Теперь на посещение этих магазинов у нас есть ровно два дня.)

И если вы будете бродить по торговым центрам как по музею (бродили и добродились, хвалю), если вы по-прежнему будете совокупно с младенцами массово приезжать в определенные районы города и разгуливать там толпами (а вот это мы увидим на выходных), если вы не сумеете внушить своим детям-подросткам, что не нужно сбиваться в стаи и демонстративно кашлять на людей в масках (посмотрим, сумеете ли), нас всех разгонят по домам, потому что такие призывы уже раздаются (отчасти уже разогнали, но может быть куда суровее).

Заметьте, я ни слова не сказала о коронавирусе и риске заразиться или заразить, я просто говорю о том, к чему может привести праздник непослушания (к чему-то уже привел). Государство вполне ясно продемонстрировало, что шутить не собирается. Ну, не захотите вы сидеть дома, попытаетесь нарушать, многие будут пойманы и оштрафованы, а тут еще, не дай бог, сокращения – и на работе, и в зарплатах, а у вас же, по-моему, кредиты… Ну, будете в соцсетях снова поливать правительство и считать оклад президента – и что от этого изменится?

Знай и люби свой край

Есть поведение продуктивное, а есть непродуктивное. Непродуктивно ныть, выть, сетовать на судьбу, ударяться в панику и изливать на окружающих свою желчь. А продуктивно следующее: с дискуссиями о сущности коронавируса – на научные площадки, с недовольством на власть – на выборы, когда настанет их время, в магазины и прочие пока еще открытые общественные места – не как на праздник, а по мере необходимости, гулять – около дома.