Паоло Мальдини о коронавирусе: oн похож на более неприятный грипп. Я потерял вкус и обоняние

«У меня все хорошо. Худшее уже позади. У меня все еще остался небольшой кашель.

Я потерял вкус и обоняние, которые, надеюсь, скоро вернутся. Коронавирус похож на немного более неприятный грипп, однако он не похож на обычный грипп.

Я знаю свое тело. Спортсмен знает себя. Боли ощущаются особенно сильно. Чувствуешь, как давит в груди. Это новый вирус. Деремся с врагом, которого не знаем.

Первые симптомы я почувствовал в четверг, 5 марта. У меня была боль в суставах и мышцах. Лихорадка, температура не выше 38 с половиной. На следующий день, в пятницу, я должен был поехать на тренировочную базу, но остался дома. Я также пропустил матч с «Дженоа». Лекарства? Только тахипирин (аналог парацетамола – прим. ред.). Я не принимал противовирусные препараты, потому что у меня не было проблем с дыханием.

Я уже знал, что заражен этим вирусом. Я чувствовал, что это не обычный грипп. Затем мне сделали прививку от гриппа. Конечно, начинаешь больше переживать.