Ср, 25.03.2020
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  • Паоло Мальдини о коронавирусе: oн похож на более неприятный грипп. Я потерял вкус и обоняние

Паоло Мальдини о коронавирусе: oн похож на более неприятный грипп. Я потерял вкус и обоняние

Паоло Мальдини

ФОТО: Action Images/Action Images

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини описал, как проходит болезнь у зараженного коронавирусом.

«У меня все хорошо. Худшее уже позади. У меня все еще остался небольшой кашель.

Я потерял вкус и обоняние, которые, надеюсь, скоро вернутся. Коронавирус похож на немного более неприятный грипп, однако он не похож на обычный грипп. 

Я знаю свое тело. Спортсмен знает себя. Боли ощущаются особенно сильно. Чувствуешь, как давит в груди. Это новый вирус. Деремся с врагом, которого не знаем.

Первые симптомы я почувствовал в четверг, 5 марта. У меня была боль в суставах и мышцах. Лихорадка, температура не выше 38 с половиной. На следующий день, в пятницу, я должен был поехать на тренировочную базу, но остался дома. Я также пропустил матч с «Дженоа». Лекарства? Только тахипирин (аналог парацетамолаприм. ред.). Я не принимал противовирусные препараты, потому что у меня не было проблем с дыханием.

Я уже знал, что заражен этим вирусом. Я чувствовал, что это не обычный грипп. Затем мне сделали прививку от гриппа. Конечно, начинаешь больше переживать.

У моего друга были проблемы с дыханием, и он был госпитализирован в Леньяно, не спит, ему снятся кошмары. У меня болезнь проходила лучше. Тем не менее я провел восемнадцать дней со своей семьей», – сказал Мальдини.

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