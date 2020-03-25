Ср, 25.03.2020
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Торговая сеть: люди скупают книги, спортинвентарь и настольные игры

Prisma.

ФОТО: Raigo Pajula

Магазины торговой сети Prisma подтверждают рост интереса покупателей к книгам и спортивному инвентарю по мере распространения коронавируса, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

Магазины Prisma в крупных торговых центрах продолжают работать в обычном режиме, а также предлагают широкий ассортимент товаров для дома, электроники и гардероба.

По словам директора по ассортименту семейного рынка Prisma Каймо Нийтара, магазины торговой сетри продают более 40 000 наименований непродовольственных товаров. «В последние недели мы наблюдаем рост спроса на книги, спортинвентарь, IT-аксессуары, настольные и консольные игры и батарейки», - сказал Нийтару.

Круглосуточные магазины Prisma открыты в Ласнамяэ, Мустамяэ и Sikupilli Prisma Таллинне, Sõbra Prisma в Тарту и Prisma в Нарве.

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