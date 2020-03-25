Эстония изучит, как общество восприняло введенные в связи с ЧП меры

С целью ограничения дальнейшего распространения коронавируса кризисная комиссия правительства ЭР дала Департаменту статистики распоряжение создать аналитическую платформу с использованием анонимных данных электронной связи. Проект планируется запустить в течение этой недели.
По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, цель заказанного анализа передвижения людей – изучить, как общество Эстониии восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры. «Первым шагом планируется на основе консолидированных анонимных данных проанализировать передвижение людей до и после введения чрезвычайного положения. Сейчас телекоммуникационные предприятия решают, насколько этот проект осуществим, и, если мы достигнем с ними договоренности, начнется обработка анонимных данных строго научного характера. Обработка данных проводится только в безопасной среде Департамента статистики, полученные данные не выйдут за пределы департамента и после обработки будут уничтожены. Данным клиентов телекоммуникационных предприятий по-прежнему гарантируется конфиденциальность на основании действующих в Эстонии правил о защите данных и объем данных и принципы их обработки утверждены как Инспекцией по защите данных, так и Министерством юстиции», – сказал Мяги.
Анализ анонимных данных необходим для борьбы с распространением коронавируса до окончания чрезвычайного положения, ни одной другой задачи за этим не стоит.
«Заслуживает благодарности, что все участники проекта взвешивают возможность выделить средства, чтобы помочь государству принять обоснованные решения. Мы связывались с другими европейскими государствами и получили подтверждение, что подобное сотрудничество и использование данных уже сейчас практикуется в других странах или такая возможность рассматривается», – добавил Мяги.
Департамент статистики проведет анализ передвижения в сотрудничестве с Госканцелярией, Департаментом здоровья, Инспекцией по защите данных, различными министерствами, Информационно-технологическим центром Министерства финансов и телекоммуникационными предприятиями. С разработкой методики анализа передвижения и дальнейшей визуализацией данных департаменту помогает частное предприятие Positium OÜ, которое обработкой данных не занимается.