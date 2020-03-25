Эстония изучит, как общество восприняло введенные в связи с ЧП меры

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, цель заказанного анализа передвижения людей – изучить, как общество Эстониии восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры. «Первым шагом планируется на основе консолидированных анонимных данных проанализировать передвижение людей до и после введения чрезвычайного положения. Сейчас телекоммуникационные предприятия решают, насколько этот проект осуществим, и, если мы достигнем с ними договоренности, начнется обработка анонимных данных строго научного характера. Обработка данных проводится только в безопасной среде Департамента статистики, полученные данные не выйдут за пределы департамента и после обработки будут уничтожены. Данным клиентов телекоммуникационных предприятий по-прежнему гарантируется конфиденциальность на основании действующих в Эстонии правил о защите данных и объем данных и принципы их обработки утверждены как Инспекцией по защите данных, так и Министерством юстиции», – сказал Мяги.