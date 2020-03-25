Ср, 25.03.2020
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  • Как справиться с коронавирусом? Общество семейных врачей Эстонии записало видеоинструкции

Как справиться с коронавирусом? Общество семейных врачей Эстонии записало видеоинструкции

Врач в защитном костюме. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Общество семейных врачей Эстонии записали различные видео, в которых дают советы, как уберечь себя от коронавируса и что делать, если человек все-таки заболел, передает Postimees.

Общество семейных врачей Эстонии выпустило видеоинструкции в связи с пандемией коронавируса.

Доктор Пирет Роспу дает советы, как:

  • защитить пожилых людей;

  • лечиться в домашних условиях;

  • как родителям лечить детей в домашних условиях.

Инструкции на русском языке также можно найти на официальном сайте Общества семейных врачей

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