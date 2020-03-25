Как справиться с коронавирусом? Общество семейных врачей Эстонии записало видеоинструкции

Общество семейных врачей Эстонии записали различные видео, в которых дают советы, как уберечь себя от коронавируса и что делать, если человек все-таки заболел, передает Postimees.
Общество семейных врачей Эстонии выпустило видеоинструкции в связи с пандемией коронавируса.
Доктор Пирет Роспу дает советы, как:
- защитить пожилых людей;
- лечиться в домашних условиях;
- как родителям лечить детей в домашних условиях.
Инструкции на русском языке также можно найти на официальном сайте Общества семейных врачей.