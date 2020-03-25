Роналду хочет покинуть «Ювентус»

Оба клуба уже сделали ему предложение, сообщает Diario Gol. Возможное возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли «красные дьяволы» выступать в Лиге чемпионов.