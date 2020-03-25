Куда вам столько? ⟩ Одноразовые перчатки на заправках Alexela расходуют бестолково

«Самым бестолковым примером в эти дни стал случай, когда с держателя у заправки разом было взято 50 полиэтиленовых перчаток, самые резвые также берут по 5-10 пар сразу. Однако наличие полиэтиленовых перчаток — крайне важный фактор для предотвращения распространения вируса, ведь не просто так их называют средствами индивидуальной защиты», — сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон.

Руководитель предприятия убеждает, что каждый из нас в отношении себя и всех остальных соотечественников должен делать все, чтобы обеспечить разностороннее предотвращение распространения вируса и безопасность. «Если ты разом забираешь кучу полиэтиленовых перчаток, то ты неизбежно лишаешь следующего человека чувства безопасности при заправке. Давайте будем исключительно внимательны по отношению к себе и другим, сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее выйти из этого сложного периода. Давайте вместе позаботимся о безопасности заправок», — сказал Адамсон.

Адамсон также напоминает, что по всей стране доступность средств индивидуальной защиты является проблемой, поэтому все средства индивидуальной защиты, находящиеся в открытом доступе, нужно использовать экономно и с максимальной ответственностью. При заправке на одного заправляющегося предусмотрено не более двух защитных перчаток.

Alexela напоминает, что на всех станциях обслуживания предприятия имеется возможность бесконтактной оплаты. В терминалах заправочных автоматов можно использовать бесконтактные платежи, платить при помощи мобильного приложения mTasku. В магазинах на заправках есть кассы самообслуживания, где также возможны бесконтактные платежи и платежи при помощи мобильного приложения mTasku. Клиенты, которые могут привязать свою банковскую карту к мобильному, например, при помощи Apple Pay, могут оплатить и своим смарт-устройством.