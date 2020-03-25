Департамент здоровья старался избежать пика

- Департамент здоровья еще в феврале составил прогноз для Эстонии, что он из себя представлял?

- Первый прогноз мы составили в феврале, когда у Эстонии еще не было никаких данных. Мы опирались на то, что происходит в мире: знали, что речь идет о вирусном заболевании, знали, что есть возможность возникновения определенных осложнений. Первый прогноз опирался на модель гриппа Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которая учитывает особенности Эстонии.

Мы предсказывали около 30 000 заболевших, как это количество растет в течение недели, как заболевают, переходят в тяжелое состояние, нуждаются в госпитализации и попадают в реанимацию. Все это мы смоделировали, это стало первой информацией, которую мы разослали партнерам с предположением, что так может произойти в Эстонии.

Для того чтобы сделать более точные прогнозы, нужно иметь свод данных по Эстонии. Теперь в Эстонии уже имеется достаточно данных за месяц, чтобы попытаться смоделировать более точную ситуацию: будет, как в Италии или иначе? Математики и вирусологи это сделали, но я и сама еще не успела эту модель просмотреть. По крайней мере, в дискуссиях прозвучало, что в любом случае нужно быть готовыми к увеличению количества заболевших и росту госпитализации. Это и является причиной, почему вчера мы приняли решение, что привлечем в штаб медицинского руководителя.

- Заболевших в прогнозе было 30 000. Все они нуждались в больничном лечении?

- На 30 000 заболевших, если я правильно помню, было около 1300 госпитализаций, и где-то 200 в интенсиве, но не все на поддержке дыхания. Прогноз был сделан десять недель назад: как заболеваемость будет расти и в какой момент достигнет своего пика.

Вся наша стратегия рискового управления опиралась на то, чтобы избежать этого пика, чтобы рост был плавным. Никто не питал иллюзий, что болезнь не попадет в Эстонию. У вирусов есть особенность проникать повсюду. Этот вирус очень хитрый, он хочет быть жизнеспособным и быстро добираться до человека. Симптомы таковы, что болит горло, и ни один человек не знает, что уже носит его, особенно в Скандинавии, где боль в горле – это обычное дело. Это было прогнозируемо, что вирус доберется до нас.

Теперь был вопрос, как перехватить первые случаи и попытаться как можно быстрее применить меры, чтобы рост оказался не резким, а плавным. В Китае и Италии был неожиданный рост и спад, и снова рост.

Теперь и вирусологи говорят, что этот вирус пришел, чтобы остаться. Теперь возникает вопрос, уляжется ли он к концу сезона – вероятнее всего, да. Насколько мне известно, вирусологи и ученые осмеливаются прогнозировать, что к лету коронавирус успокоится. Но осенью придется вновь готовиться.