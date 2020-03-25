Департамент здоровья старался избежать пика
Если правительство и члены научного совета по борьбе с Covid-19 обсуждали вчера новые модели прогноза распространения коронавируса, то Департамент здоровья составил первый прогноз еще в феврале. Он предсказывал превышающий действительность скачок заболеваемости, но значительно недооценил нехватку средств индивидуальной защиты. По словам генерального директора Департамента здоровья Мерие Юрило, этим прогнозом с общественностью не делились, поскольку хотели избежать возникновения паники, пишет Postimees.
- Департамент здоровья еще в феврале составил прогноз для Эстонии, что он из себя представлял?
- Первый прогноз мы составили в феврале, когда у Эстонии еще не было никаких данных. Мы опирались на то, что происходит в мире: знали, что речь идет о вирусном заболевании, знали, что есть возможность возникновения определенных осложнений. Первый прогноз опирался на модель гриппа Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которая учитывает особенности Эстонии.
Мы предсказывали около 30 000 заболевших, как это количество растет в течение недели, как заболевают, переходят в тяжелое состояние, нуждаются в госпитализации и попадают в реанимацию. Все это мы смоделировали, это стало первой информацией, которую мы разослали партнерам с предположением, что так может произойти в Эстонии.
Для того чтобы сделать более точные прогнозы, нужно иметь свод данных по Эстонии. Теперь в Эстонии уже имеется достаточно данных за месяц, чтобы попытаться смоделировать более точную ситуацию: будет, как в Италии или иначе? Математики и вирусологи это сделали, но я и сама еще не успела эту модель просмотреть. По крайней мере, в дискуссиях прозвучало, что в любом случае нужно быть готовыми к увеличению количества заболевших и росту госпитализации. Это и является причиной, почему вчера мы приняли решение, что привлечем в штаб медицинского руководителя.
- Заболевших в прогнозе было 30 000. Все они нуждались в больничном лечении?
- На 30 000 заболевших, если я правильно помню, было около 1300 госпитализаций, и где-то 200 в интенсиве, но не все на поддержке дыхания. Прогноз был сделан десять недель назад: как заболеваемость будет расти и в какой момент достигнет своего пика.
Вся наша стратегия рискового управления опиралась на то, чтобы избежать этого пика, чтобы рост был плавным. Никто не питал иллюзий, что болезнь не попадет в Эстонию. У вирусов есть особенность проникать повсюду. Этот вирус очень хитрый, он хочет быть жизнеспособным и быстро добираться до человека. Симптомы таковы, что болит горло, и ни один человек не знает, что уже носит его, особенно в Скандинавии, где боль в горле – это обычное дело. Это было прогнозируемо, что вирус доберется до нас.
Теперь был вопрос, как перехватить первые случаи и попытаться как можно быстрее применить меры, чтобы рост оказался не резким, а плавным. В Китае и Италии был неожиданный рост и спад, и снова рост.
Теперь и вирусологи говорят, что этот вирус пришел, чтобы остаться. Теперь возникает вопрос, уляжется ли он к концу сезона – вероятнее всего, да. Насколько мне известно, вирусологи и ученые осмеливаются прогнозировать, что к лету коронавирус успокоится. Но осенью придется вновь готовиться.
- Каков прогноз на эту неделю? В субботу был один зараженный с коронавирусом в критическом состоянии, во вторник уже пять.
- Я бы просмотрела модель ученых. Сходится ли и насколько это с нашим прогнозом, составленным на основании модели гриппа. Не помню из головы, мне кажется, что у нас прогноз был помягче в том смысле, что у нас не было такого количества госпитализированных. Мы в своем прогнозе не дошли до третьей/четвертой недели, когда заболеваемость резко росла. Я не буду спекулировать, я пойдут домой и прочту, что написали ученые.
- Многие ученые, кардиологи, вирусологи говорят, что ограничения должны быть жестче? Кому народ должен верить?
- Мы тоже советуем держаться самим по себе и больными сидеть дома. Я считаю, что верить придется всем, кто говорит, что не нужно строить из себя героя, что нужно немного потерпеть. Оставаться дома. Конец этой недели и следующая неделя покажут, удалось ли нам удержать ситуацию стабильной или пойдет рост.
- Почему вы не обнародовали свой февральский прогноз?
- Почему? Потому что в тот момент, когда было много информации… Сегодня все стали умнее. Тогда отношение было такое, что «нет-нет-нет», то, что происходит в Китае: вы хотите сравнить это с гриппом. Это моделирование было полезно для нас. А в обществе это могло бы вызывать панику. Тогда болезни присваивали более страшные свойства, чем сейчас.
- Какие и сколько более тяжелых сценариев вы проигрывали в своих планах?
- Очень просто, было четыре сценария. Во-первых, если ввезены единичные случаи: что делать? Во-вторых, если заболеваемость растет таким образом, что возникает внутригосударственное распространение, то нужно сразу применять меры следующего уровня. В-третьих, если количество заболевших переходит определенную критическую черту, которую система здравоохранения уже не в состоянии обслужить, то у нас возникает ситуация бедствия.
И в феврале добавилось новое измерение, когда стало невозможно вовремя получить поставки. В тот момент мы сформулировали опасность нехватки средств индивидуальной защиты как опасность возникновения ситуации бедствия.
- Сначала для корнавируса готовили две больницы: Ляэне-Таллиннскую центральную больницу и Северо-Эстонскую региональную больницу, сейчас в Ида-Таллиннской центральной больнице находятся двое больных. По нынешним планам так называемых чистых больниц не остается?
- Это этапы. В начали они госпитализируются в региональные больницы, в те, где готовность выше. Если количество пациентов больницы увеличивается, то разумно организовать работу так, что если человек не нуждается в критическом лечении, и его можно лечить в общей больнице, то в общей больнице должны быть соответствующие изоляционные палаты, и человек будет в них поправляться. Ни одна больница не должна питать иллюзии, что она не будет заниматься пациентами с Covid-19. Каждая больница должна быть готова к тому, что туда может поступить человек с Covid-19, у которого это не является первичным диагнозом.
- Как надолго хватит средств индивидуальной защиты?
- На разных уровнях это различается и зависит от того, как много человек госпитализировано. Остановка планового лечения в какой-то степени смягчила ситуацию. Мы все работаем над тем, чтобы к концу этой недели пришли какие-то поставки. Надежду дает то, что Китай восстановил производство. Мы хотим получить их для всей системы здравоохранения: частной медицины, домов призрения, также для зубных врачей. И хотят тут была новость о том, что Департамент здоровья не задействовал те тендеры, это неправда. Департамент здоровья отправил им контакты поставок, но Союз стоматологов сказал, что закажет сам. Обычно это так и было, каждый поставщик медицинских услуг заказывает сам. В медицинском секторе очень много контактов и партнеров, и все пытаются их достать. В то же время, нам очень помогают местные производители, через которых мы получили какое-то количество масок, но, естественно, это не те количества, которые могли бы исправить ситуацию.
Первый прогноз был черным сценарием
Февральский прогноз Департамента здоровья был черным сценарием с предположением, что Эстония ничего не предпринимает. Мы обсудили этот отчет с Департаментом здоровья в начале марта. Приняли решение участвовать в общем заказе ЕС средств индивидуальной защиты и обговорили, какие реорганизации нужно сделать в больницах.
К тому времени мы начали разработку инструкций и руководств, разрабатывали процедурные правила выявления ближайших контактов зараженных и выявления возможных зараженных. К тому моменту, как первый зараженный в Эстонии был выявлен, было ясно, как действовать.
Вопрос средств индивидуальной защиты и трудностей с поставками стоял уже давно. О трудностях с поставками лекарств мы говорили и в конце прошлого года. Тогда также было проведено первое картирование: какие проблемы может принести широкое распространение коронавируса. В тот момент ситуация в Европе в целом была спокойнее и имелись предположения, что если страны Западной и Центральной Европы смогут обуздать инфекцию, то в Эстонии черный сценарий запущен не будет.
Сейчас лучшие оценки показывают, что предпринятые шаги помогли существенно приостановить распространение вируса, и мы движемся значительно ниже того черного сценария десятинедельной давности.
Отчет: в реанимации через две недели могут нуждаться более ста человек
Научный совет по борьбе с Covid-19 в опубликованном во вторник отчете пришел к выводу, что для воспрепятствования распространения коронавируса стоит ужесточить правила изоляции и действие домашнего режима, а также сократить пребывание людей в общественном пространстве и за пределами дома. Введенные до сих пор в Эстонии ограничения, по оценке экспертов, были своевременными и адекватными.
В отчете отмечается, что основанием для составления модели прогноза распространения вируса были международные данные, которые не обязательно должны точно отвечать ситуации в Эстонии. Таким образом, к результатам нужно относиться с определенной долей сомнения.
Эксперты считают, что чрез неделю количество пациентов, нуждающихся в больничном лечении, может увеличиться до 200 и больше, и почти четверти из них может потребоваться интенсивное лечение. Количество пациентов интенсива через две недели может преодолеть отметку в 100, а через три денег находиться между 200 и 300.
В то же время, ученые отмечают, что смертность зависит, прежде всего, от того, сможем ли мы избежать распространения болезни среди пожилых людей. Среди людей моложе 60 лет смертность составляет 0,2-1 процента, но среди людей старше 70 лет она может достигать 10-15 процентов, это показали итальянские и китайские исследования. У пяти процентов пациентов коронавирус вызывает воспаление легких и дыхательную недостаточность, что нуждается в интенсивном лечении и чаще всего в аппарате искусственной вентиляции легких. Эти пять процентов больных, по словам экспертов, нуждаются в таком случае интенсивного лечения третьей степени.
Сейчас в Эстонии можно разметить 80 больных с коронавирусом на местах с интенсивным лечением третьей степени. Таким образом, чтобы увеличить количество таких мест, нужно изменить 50 мест второй степени в места третьей степени, то есть, в итоге таких мест будет 130.
Также количество таких мест можно увеличить, если получить еще 75 аппаратов искусственного дыхания, но только этого будет недостаточно: для койко-мест нужен и обученный персонал, что предполагает переобучение. Что касается аппаратов ИВЛ, то сейчас в отделениях интенсивного лечения 239 рабочих приборов, еще 50 имеются в резерве. Заказаны дополнительно 75 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Свен Рандлайд