Черная среда в Литве: от коронавируса скончались четыре человека

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала BNS, что одним из скончавшихся был пациент Укмергской больницы. «Пожилой человек, это местный случай», – сказала Лингене.

Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил BNS, что скончавшийся был в Укмергской больнице, в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.

Трое скончавшихся от коронавируса в Литве были пациентами Укмергской больницы.