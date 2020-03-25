Ср, 25.03.2020
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Черная среда в Литве: от коронавируса скончались четыре человека

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Литве число смертей от COVID-19 увеличилось вдвое, теперь это четыре человека, сообщили в среду учреждения здравоохранения страны.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала BNS, что одним из скончавшихся был пациент Укмергской больницы. «Пожилой человек, это местный случай», – сказала Лингене.

Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил BNS, что скончавшийся был в Укмергской больнице, в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.

Трое скончавшихся от коронавируса в Литве были пациентами Укмергской больницы. 

По данным Министерства здравоохранения, четвертая смерть произошла в Панявежской больнице, пациент входил в группу риска.

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