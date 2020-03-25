Черная среда в Литве: от коронавируса скончались четыре человека

В Литве число смертей от COVID-19 увеличилось вдвое, теперь это четыре человека, сообщили в среду учреждения здравоохранения страны.
Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала BNS, что одним из скончавшихся был пациент Укмергской больницы. «Пожилой человек, это местный случай», – сказала Лингене.
Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил BNS, что скончавшийся был в Укмергской больнице, в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.
Трое скончавшихся от коронавируса в Литве были пациентами Укмергской больницы.
По данным Министерства здравоохранения, четвертая смерть произошла в Панявежской больнице, пациент входил в группу риска.