Ср, 25.03.2020
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В Литве от коронавируса скончался третий человек. Все лежали в одной больнице

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Литве от коронавируса скончался третий человек, подтвердила BNS директор вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

«Да, мы получили эту информацию, человек является пациентом Укмергской больницы. Это пожилой человек», - сказала Лингене.

Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил, что скончавшийся был в Укмергской больнице, а в целом в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.

Все трое скончавшиеся от коронавируса были пациентами Укмергской больницы.

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