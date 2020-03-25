Экономические последствия коронавируса вынуждают Таллинн принять дополнительный бюджет

Экономические последствия коронавируса вынуждают власти Таллинна принимать дополнительный негативный бюджет города на 2020 год, утверждать который депутаты горсобрания будут в июне, пишет Rus.ERR.
Объем дополнительного бюджета пока не называется, но работы над его составлением уже начались.
"Мы понимаем, что нас ждет непростая экономическая ситуация. Даже первые принятые решения - например, временная отмена оплаты за детский сад - в месяц будет обходиться Таллинну в 1,5 млн евро. Плюс отказ от билетов в общественном транспорте. И еще целый ряд мер. На все это нужны дополнительные средства. Поэтому где-то нужно будет бюджет ужимать, от чего-то придется отказываться", - сказал градоначальник.
По его словам, работа над сбором и анализом данных уже началась.