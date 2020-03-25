Экономические последствия коронавируса вынуждают Таллинн принять дополнительный бюджет

Объем дополнительного бюджета пока не называется, но работы над его составлением уже начались.

"Мы понимаем, что нас ждет непростая экономическая ситуация. Даже первые принятые решения - например, временная отмена оплаты за детский сад - в месяц будет обходиться Таллинну в 1,5 млн евро. Плюс отказ от билетов в общественном транспорте. И еще целый ряд мер. На все это нужны дополнительные средства. Поэтому где-то нужно будет бюджет ужимать, от чего-то придется отказываться", - сказал градоначальник.