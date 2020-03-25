Видео ⟩ Вы их знаете? Из-за двух человек сгорело восемь автомобилей

Сегодня, 25 марта, в 3.04 поступило сообщение, что в Нарве на улице Креэнхольми горят открытым огнем автомобили.

На месте происшествия выяснилось, что полыхают пять машин. Всего повреждения получили восемь автомобилей. Пожар потушили в 3.40.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, имеется запись видеокамеры, на которой видно, что два человека, личность которых сейчас устанавливается, подожгли один автомобиль, затем загорелись и другие автомобили.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное производство и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее выяснить, кто совершил это деяние", - сказал капитан полиции Сергей Масленников.

Люди в данном происшествии не пострадали, был причинен общий ущерб почти в 20 000 евро.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого происшествия или узнает людей на видео, сообщить об этом полиции по э-почте sergei.maslennikov@politsei.ee или позвонить по номеру 53025532.