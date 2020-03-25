Члены совета Tallink откажутся от зарплаты

«В условиях экономического кризиса, обусловленного вспышкой коронавируса, с которым столкнулся весь мир, когда каждый ищет возможности для обеспечения жизнеспособности своей деятельности, отказ от платы членам совета — хоть и небольшой, но логичный шаг в данной ситуации», - прокомментировал решение председатель совета Tallink Grupp Энн Пант.

«В настоящее время правление Tallink Grupp и все 7000 сотрудников делают все от них зависящее ради будущего предприятия. Совет концерна благодарит сотрудников за проделанную в этих непростых условиях профессиональную работу», - добавил Пант.