Прямая трансляция и блог ⟩ Департамент здоровья дает обзор о ситуации в Эстонии

В среду, 25 марта, в 12 часов состоится ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию и блог.
Согласно плану, в пресс-конференции примут участие медицинский руководитель кризисного штаба и руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов, министр социальных дел Танель Кийк и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
Темы пресс-конференции: обзор ситуации и тестирования, принятые вчера правительством меры, прогнозы дальнейшего распространения вируса и дополнительное финансирование здравоохранения в чрезвычайной ситуации.