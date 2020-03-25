Эстонский олимпийский комитет: перенос Олимпиады лучше, чем неизвестность

Международный олимпийский комитет и Организационный комитет Олимпийских игр в Токио 2020 года опубликовали совместное заявление на тему переноса Олимпиады 2020. Перенос игр обусловлен распространением коронавируса Covid-19 и связанными с этим осложнениями. Игры должны пройти не позднее лета 2021 года.
Президент олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что любая конкретная информация лучше чем неизвестность. «Теперь вся картина ясна и все смогут, исходя от данной информации, действовать дальше. Как и при любом решении, есть те кому это решение пойдёт на пользу, но и те, кто озадачен. Те кто планировал после олимпиады закончить свою спортивную карьеру, наверняка задумаются смогут ли они ещё год удеживать как душевный настрой, так и хорошую спортивную форму. И наоборот, молодые спортсмены могут использовать дополнительное время с пользой и набрать ещё лучшую форму. В любом случае, это решение внесло ясность», прокомментировал Сыырумаа.
Спортивный директор и руководитель олимпийской делегации Мартти Раю подтвердил, что независимо от переноса игр, подготовка продолжится как и было запланировано. « Надо продолжать тренироваться дальше и пройти квалификационные соревнования - половина олимпийских квот ещё не разыграны. Наш акцент именно на том, чтобы дать возможность тем, кто имеют шанс квалифицироваться или уже попал на Олимпиаду, продолжать тренироваться в спортивном центре «Audentes» и на гребной базе «Kalev» в Пярну. Остальные наставления ждём от МОКа», прокомментировал Раю.