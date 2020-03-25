Эстонский олимпийский комитет: перенос Олимпиады лучше, чем неизвестность

Президент олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что любая конкретная информация лучше чем неизвестность. «Теперь вся картина ясна и все смогут, исходя от данной информации, действовать дальше. Как и при любом решении, есть те кому это решение пойдёт на пользу, но и те, кто озадачен. Те кто планировал после олимпиады закончить свою спортивную карьеру, наверняка задумаются смогут ли они ещё год удеживать как душевный настрой, так и хорошую спортивную форму. И наоборот, молодые спортсмены могут использовать дополнительное время с пользой и набрать ещё лучшую форму. В любом случае, это решение внесло ясность», прокомментировал Сыырумаа.