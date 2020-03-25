Разочарованные бизнесмены: хотелось помочь государству, но никому это не нужно!

Около сотни крупных и малых компаний готовы внести свой вклад в производство дефицитных средств индивидуальной защиты - масок для лица и защитной одежды - в период кризиса. Но хорошее начинание упирается в бюрократию, пишет Postimees.
Cредств индивидуальной защиты в стране всерьез не хватает. Обычные цепочки поставок не работают. Когда на прошлой неделе Департамент здорьвья обратился за поддержкой к местным предприятиям, те быстро ответили.
Глава много лет работающей в Эстонии крупной швейной компании Ruston Invest Тимо Рюйсю отмечает, что, как и многие другие местные компании, его компания была очень готова помочь государству. «Все эти последние дни я занимался этой темой, ища способы помочь», - говорит он.
Основатель фирмы по дизайну мебели Oot-Oot Марко Ала, говорит, что как только он услышал призыв Департамента здоровья о помощи от эстонских компаний, чтобы решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты, он связался с главой расположенного в Йыгева производителя мебели и их партнерской фирмы Softcom Прийтом Петтаем, чтобы составить план действий. В срочном порядке были разработаны выкройки и прототип защитного костюма. В принципе, предприниматели сошлись на том, что как только Департамент здоровья разместит заказ, производство может начаться.
«Я понял, что если Департамент здоровья обращается к компаниям за помощью, значит кризис очень серьезный, - говорит руководитель Softcom Петтай. - Это не коммерческий проект. Мы все хотим избавиться от этого дерьма (коронавируса - ред.) как можно скорее».
Дизайнеры, швейные и текстильные компании, а также другие творческие предприниматели составили список, в которы вошли около 60 компаний, обладающих способностями и готовностью изготавливать защитное снаряжение, и направили совместную заявку в министерства и ведомства.
«Нашей целью было в первую очередь картографирование готовности и способности. Картина была очень пестрой. Есть крупные компании, которые уже имеют сертифицированное производство и ждут от чиновников более быстрых, чем обычно, действий, чтобы можно было помочь государству. Есть швейные компании и компании, которые не шьют сами, но у них есть контакты в странах, откуда доставляется материал. Понятно, что нужно смотреть конкретно на то, кто может шить простейшие маски, а кто может изготовить специальные защитные костюмы», - объясняет представитель инициативы предпринимателей Эвелин Ояметс.
Защитный костюм от производителя мебели
Производитель мебели Петтай объясняет, что ему было известно о критической нехватке защитных костюмов, еще когда компания, продающая им самые распространенные защитные костюмы, объявила, что их совсем нет в наличии и невестно, когда может прийти новая партия. Оказалось, что даже самые простые одноразовые костюмы пользуются большим спросом», - отмечает он.
При этом ткань, из которой изготовлены простые защитные костюмы - точно такая же, как та, что Softcom использует в мебельной промышленности. «Я подумал, что если ситуация действительно так плоха, почему бы не сделать их самостоятельно», - говорит глава фирмы.
Он связался с тремя или четырьмя складами, чтобы вообще найти подходящую ткань, и спросил о запасах и способах получения материала. Ситуация оказалось не идеальной, но все же, на прошлой неделе на эстонских складах хранилось ткани примерно на 40 000 комплектов.
Петтай также выяснил у международных партнеров, можно ли через них заказать медицинскую ткань, которая может быть использована для изготовления довольно серьезных антивирусных костюмов. "Еще в понедельник это было возможно. Ко вторнику тамошним компаниям было приказано больше не продавать. Значит, положение с этим материалом очень сложное», - сделал вывод Петтай.
Так что было решено сосредоточиться на костюмах попроще.
Самый большой плюс Softcom в том, что у них есть очень большой и мощный роботизированный раскройщик тканей, который, по словам Петтая, может разрезать от 15 000 до 20 000 комплектов комбинезонов за 24 часа.
"Я очень хотел, чтобы Департамент здоровья смог в срочном порядке утвердить выкройки и материалы - мы отправили им информацию. Мы бы вырезали необходимые куски изматериала, имеющегося в Эстонии, в течение трех дней. Мы бы сами пошили, но наши швейные мощности невелики. Большая часть материала, предназначенного для резки, была бы передана другим компаниям", - говорит он.
Однако еще в минувший четверг он был озадачен, поскольку Департамент здоровья так и не подтвердил, подходит ли им костюм и как действовать.
«Во времена кризиса необходимо принимать решения и действовать. Я подчеркиваю, что с каждым днем ткани, из которой можно изготовить простейшую защитную одежду, становится все меньше».
Швейный промышленник Тимо Рюйсю описывает, как он общался с литовским деловым партнером. «Они уже производят 5000 масок в день. Есть мощности, и материал есть. Только дайте знать. Но в нашей службе защиты потребителей сказали, что материал, из которого производят литовцы, не соответствует стандартам. Так мы оставили этот литовский вопрос », - говорит он.
Руки опускаются
В прошлый четверг картина немного прояснилась. Эвелин Ояметс сообщила, что только что закончила свое выступление в Департаменте здоровья в очень хорошем духе сотрудничества - и наконец, появились официальные требования для изготовления медицинских масок и обычных масок.
«Начнем с того, что мы получили только инструкции по маскам, защитная одежда до сих пор не обсуждалась», - отмечает Петтай и признает, что информационный бюллетень Департамента здоровья выбил его из колеи.
«Когда прозвучал этот призыв к предпринимателям прийти на помощь, мы это и сделали. Теперь мы узнаем, что требуется какая-то сертификация, которую мы должны получить сами. Но, друзья, я все-таки производитель мебели. У меня нет такой компетенции или людей, которые могли бы проводить сертификацию такого типа, - говорит Петтай. - Здесь я сдаюсь. Я не собираюсь бежать через этот cтрой. Будем честны, я должен прежде всего работать, чтобы удержать компанию на плаву в быстро рушащейся экономике. Я видел возможность помочь стране, но у меня действительно нет времени заниматься бюрократией», - говорит Петтай.
Ояаметс знает, что некоторые фирмы получили сертифицированные материалы для производства защитных средств из Европы через своих международных партнеров. Некоторые уже сделали первую пробную партию. «И сейчас, действительно, мы столкнулись с другой проблемой. А именно, в соответствии со стандартами, установленными Департаментом здоровья, партия образцов также должна быть проверена. Но в Эстонии такой возможности нет. В Европе есть, но, учитывая текущую ситуацию, эстонским производителям относительно сложно туда попасть », - говорит Ояметс.
Тимо Рюйсю соглашается с тем, что средства индивидуальной защиты, конечно, должны соответствовать четким требованиям.
«Понятно, что абы какую тряпку нельзя использовать в качестве маски для защиты от вируса. Но вопрос в том, чего сейчас ожидают от нас. В настоящее время компании стремятся создать продукт, каждый в своем собственном углу. Это никуда не приведет! Было бы здорово, если бы в стране кто-то координировал все это. Есть достаточно производителей, которые заинтересованы, но теперь нам нужно очень четко прояснить: это продукт, материал поступает оттуда и мы делаем», - говорит он.
Ояметс признает, что кризисному управлению не хватает скоординированности. Петтай с ней согласен.
«Они просят помощи, но не могут с ней ничего сделать. Государство могло бы составить карту потенциальных помощников и их возможностей. Координировать процесс, чтобы подходящие предприниматели могли беспрепятственно получать сертификаты, разрешения и материалы ... и работа пошла бы», - говорит он.
«Но сейчас... Я предсказываю, что довольно многие предприниматели дадут по тормозам. Когда я узнаю из новостей о том, что в Китае восстанавливается загрязнение воздуха, я заключаю, что там работают фабрики. Я полагаю, что через две-три недели они будут рады снабжать всю Европу. К тому времени, когда мы получим сертификаты здесь, партии из Китая уже прибудут, и все это время и энергия окажутся потраченными впустую. Но остается вопрос: почему в трудные времена мы не можем сами делать то, на что у нас возможности».
Ояаметс говорит, что нан все еще ищет решения. «В Техническом университете есть лаборатория технологий материалов. Я написала им, чтобы посмотреть, смогут ли они проверить местных предпринимателей и материалы. Жду их ответа. Возможно, в сотрудничестве с университетами появится возможность повысить испытательные мощности».
Кроме того, Ояаметс сообщает, что в начале этой недели с ней связались из Центра оборонных инвестиций и снова сказали, какие средства индивидуальной защиты находятся в самом большом дефиците. «Похоже, что Департамент здоровья уже так перегружен, что не может решить эту проблему в одиночку. Может быть, Центр оборонных инвестиций возьмет на себя управление? Тот факт, что они были заинтересованы, показывает, что помощь все еще очень нужна».
Рюйсю отмечает, что он связывался с очень крупной международной компанией, занимающейся конкретно медицинскими материалами. «Они сообщают нам, что в срочном порядке работают над нашей проблемой. Так что есть надежда. Я буду продолжать работать».
Глава Softcom Петтай заверяет, что в любой момент готов помочь с выкройками, если какое-либо предприятие с разрешениями и сертификатами проявит к ним хоть малейший интерес.