Разочарованные бизнесмены: хотелось помочь государству, но никому это не нужно!

Петтай также выяснил у международных партнеров, можно ли через них заказать медицинскую ткань, которая может быть использована для изготовления довольно серьезных антивирусных костюмов. "Еще в понедельник это было возможно. Ко вторнику тамошним компаниям было приказано больше не продавать. Значит, положение с этим материалом очень сложное», - сделал вывод Петтай.

Так что было решено сосредоточиться на костюмах попроще.

Самый большой плюс Softcom в том, что у них есть очень большой и мощный роботизированный раскройщик тканей, который, по словам Петтая, может разрезать от 15 000 до 20 000 комплектов комбинезонов за 24 часа.

"Я очень хотел, чтобы Департамент здоровья смог в срочном порядке утвердить выкройки и материалы - мы отправили им информацию. Мы бы вырезали необходимые куски изматериала, имеющегося в Эстонии, в течение трех дней. Мы бы сами пошили, но наши швейные мощности невелики. Большая часть материала, предназначенного для резки, была бы передана другим компаниям", - говорит он.

Однако еще в минувший четверг он был озадачен, поскольку Департамент здоровья так и не подтвердил, подходит ли им костюм и как действовать.

«Во времена кризиса необходимо принимать решения и действовать. Я подчеркиваю, что с каждым днем ткани, из которой можно изготовить простейшую защитную одежду, становится все меньше».

Швейный промышленник Тимо Рюйсю описывает, как он общался с литовским деловым партнером. «Они уже производят 5000 масок в день. Есть мощности, и материал есть. Только дайте знать. Но в нашей службе защиты потребителей сказали, что материал, из которого производят литовцы, не соответствует стандартам. Так мы оставили этот литовский вопрос », - говорит он.

Руки опускаются

В прошлый четверг картина немного прояснилась. Эвелин Ояметс сообщила, что только что закончила свое выступление в Департаменте здоровья в очень хорошем духе сотрудничества - и наконец, появились официальные требования для изготовления медицинских масок и обычных масок.

«Начнем с того, что мы получили только инструкции по маскам, защитная одежда до сих пор не обсуждалась», - отмечает Петтай и признает, что информационный бюллетень Департамента здоровья выбил его из колеи.

«Когда прозвучал этот призыв к предпринимателям прийти на помощь, мы это и сделали. Теперь мы узнаем, что требуется какая-то сертификация, которую мы должны получить сами. Но, друзья, я все-таки производитель мебели. У меня нет такой компетенции или людей, которые могли бы проводить сертификацию такого типа, - говорит Петтай. - Здесь я сдаюсь. Я не собираюсь бежать через этот cтрой. Будем честны, я должен прежде всего работать, чтобы удержать компанию на плаву в быстро рушащейся экономике. Я видел возможность помочь стране, но у меня действительно нет времени заниматься бюрократией», - говорит Петтай.