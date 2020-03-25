Бдительный житель Эстонии помог полиции поймать пьяного водителя

Сообщивший о пьяном водителе в полицию бдительный человек назвал регистрационный номер автомобиля и его возможное направление. Полицейские начали искать этот автомобиль и через считанные минуты остановили на улице Пийри пыйк. При проверке выяснилось, что за рулем сидит 37-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении. Его задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления и доставили сначала трезветь в камеру арестного дома.

Руководитель патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Сильвер Симусте заверил, что если в Центр тревоги поступает сообщение о предположительно пьяном водителе, стражи правопорядка по-прежнему очень серьезно относятся к данным сигналам и пытаются в любом случае поймать этого водителя. «Тем более, реагируя на такие сообщения, чаще всего мы ловим самых опасных, то есть находящихся в состоянии сильного опьянения водителей», - уточняет Симусте.