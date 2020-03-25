Ср, 25.03.2020
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Забавы молодых: компания разгромила снятую через Airbnb квартиру

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ФОТО: Shutterstock

Сняв квартиру через Airbnb, юные вандалы нанесли собственнику ущерб в размере 4000 фунтов стерлингов, или 4360 евро, передает Kodustiil

Первые подозрения у хозяина квартиры возникли, когда стало известно, что клиент - 18-летняя девушка. Квартира была забронирована исключительно для встречи с бой-френдом. 

Однако, настоящий сюприз был впереди. На следующее утро квартира выглядела так, будто по ней пронесся ураган. Были разбиты зеркала, сорваны с петель и сломаны дверцы шкафов. Пострадал и телевизор, который зачем-то засунули в ванну с водой. 

«Это было похоже на кадры из фильма ужасов. Я никогда не видел ничего подобного. Похоже, что люди пришли сюда специально, чтобы нанести как можно больше ущерба», - сказал хозяин квартиры изданию thesun.co.uk.

Представители местных правоохранительных органов считают, что это - новое увлечение молодых людей, которые снимают квартиры на короткий срок, игнорируют требования арендодателей и наносят большой ущерб их жилым помещениям.

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