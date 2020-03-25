Забавы молодых: компания разгромила снятую через Airbnb квартиру

Сняв квартиру через Airbnb, юные вандалы нанесли собственнику ущерб в размере 4000 фунтов стерлингов, или 4360 евро, передает Kodustiil.
Первые подозрения у хозяина квартиры возникли, когда стало известно, что клиент - 18-летняя девушка. Квартира была забронирована исключительно для встречи с бой-френдом.
Однако, настоящий сюприз был впереди. На следующее утро квартира выглядела так, будто по ней пронесся ураган. Были разбиты зеркала, сорваны с петель и сломаны дверцы шкафов. Пострадал и телевизор, который зачем-то засунули в ванну с водой.
«Это было похоже на кадры из фильма ужасов. Я никогда не видел ничего подобного. Похоже, что люди пришли сюда специально, чтобы нанести как можно больше ущерба», - сказал хозяин квартиры изданию thesun.co.uk.
Представители местных правоохранительных органов считают, что это - новое увлечение молодых людей, которые снимают квартиры на короткий срок, игнорируют требования арендодателей и наносят большой ущерб их жилым помещениям.
Glasgow yobs trash Airbnb flat dumping telly in bath and causing £4k worth of damagehttps://t.co/FSej0KwSsP pic.twitter.com/cTyhdwxRyI— The Scottish Sun (@ScottishSun) March 22, 2020