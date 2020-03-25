А вы уже получили? Правительство рассылает жителям Эстонии письма и сообщения с предупреждением

«Пожалуйста, воспринимайте серьезно рекомендацию оставаться дома и строго следите за соблюдением принципа 2+2 в общественных местах. Передвигаться следует по одному или вдвоем, а с другими людьми держать дистанцию минимум в два метра», - сообщает Дом Стенбока. Также отмечается, что при возникновении вопросов следует звонить на номер 1247 или посетить сайт.