А вы уже получили? Правительство рассылает жителям Эстонии письма и сообщения с предупреждением

Правительство сегодня в связи с новыми ограничениями в рамках чрезвычайной ситуации отправит всем сообщение на телефон или письмо на электронную почту.
«Пожалуйста, воспринимайте серьезно рекомендацию оставаться дома и строго следите за соблюдением принципа 2+2 в общественных местах. Передвигаться следует по одному или вдвоем, а с другими людьми держать дистанцию минимум в два метра», - сообщает Дом Стенбока. Также отмечается, что при возникновении вопросов следует звонить на номер 1247 или посетить сайт.
Напомним, что вчера правительственная комиссия по чрезвычайному положению договорилась о дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания COVID-19. Новые меры касаются дистанции, которую необходимо соблюдать в публичном месте уже с сегодняшнего дня, а также закрытия торговых центров и новых категорий мест проведения досуга. Подробнее читайте здесь.