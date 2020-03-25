Застрахованным в Эстонии людям гарантируется медицинская помощь в Европе

"Нашим застрахованным людям в Европе гарантируется медицинская помощь, несмотря на чрезвычайное положение", - подтвердил руководитель Больничной кассы Райн Лаане. По его словам, потребность в медицинской помощи должна быть обоснована с медицинской точки зрения и решена врачом. Чтобы получить необходимое лечение, необходимо иметь европейскую карту медицинского страхования или замещающий ее сертификат.

"Если человек не имеет собой или до поездки не оформил карточку медицинского страхования Европейского союза или замещающий ее сертификат, и попадет в больницу или к врачу, пожалуйста, немедленно подайте заявление на замену сертификата Европейской карты медицинского страхования или замещающий ее сертификат", - подчеркнул Лаане.

Для получения замещающего сертификата имеются следующие варианты:

· На государственном портале eesti.ee можно заказать Европейскую карточку медицинского страхования. Сертификат, заказанный на государственном портале, будет отправлен на ваш почтовый ящик государственного портала. Перед заказом заменяющего сертификата рекомендуется убедиться, что адрес электронной почты на государственном портале человека, перенаправлен на реально используемый адрес электронной почты;

· Можно отправить заявку на адрес info@haigekassa.ee. В заявке, предоставленной по электронной почте необходимо указать личные данные (личный код, имя) и контактный телефонный номер;

· Можно позвонить по справочному телефону +372 669 6630 Пн - Чт 8.30-16.30; Птн 8.30-14.00.

Необходимая медицинская помощь не является полностью бесплатной - пациент должен сам покрывать расходы на платы обязательного самофинансирования (плата за визит, плата за койко-день). Карточка медицинского страхования не покрывает международные транспортные расходы. Отправляясь в дорогу, рекомендуется также заключить с компанией, предлагающей частное медицинское страхование, договор о страховании путешествия, который, в зависимости от условий страхования, компенсирует расходы, понесенные самим клиентом.

Следует обязательно обратиться к государственному поставщику медицинских услуг, а не к частному врачу, так как Европейская карта медицинского страхования принимается только медицинскими учреждениями, которые являются частью национальной системы.