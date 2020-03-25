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Отстраненного по подозрению в коррупции главу больницы могут восстановить в должности
В чрезвычайной ситуации нужны все ресурсы

Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinn, 13.04.2015 ITK renoveeritud operatsioonibloki avamine. Ralf Allikvee. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Отстраненного несколько месяцев назад от исполнения обязанностей руководителя Ида-Таллинской центральной больницы Ральфа Алликвеэ могут восстановить в должности, сказал на сегодняшней пресс-конференции столичной горуправы мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Алликвеэ в  конце января было предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.

"Сегодня я хочу сделать предложение совету больницы - восстановить Ральфа Алликвеэ в должности", - сказал Кылварт.

"Мы находимся в ситуации, когда все больницы нуждаются в ресурсе, прежде всего человеческом, нуждаются в централизованном управлении", - объяснил мэр, по словам которого, сейчас крайне нужны люди с опытом управленческой работы.

По его словам, такое решение основывается еще и на том, что по полученной горуправой информации, подозрения, предъявленные Алликвеэ, не содержат возможности получения им личной выгоды. "Были нарушения, но не было личной заинтересованности", - уточнил Кылварт.

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