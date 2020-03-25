Отстраненного по подозрению в коррупции главу больницы могут восстановить в должности

Алликвеэ в конце января было предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.

"Сегодня я хочу сделать предложение совету больницы - восстановить Ральфа Алликвеэ в должности", - сказал Кылварт.

"Мы находимся в ситуации, когда все больницы нуждаются в ресурсе, прежде всего человеческом, нуждаются в централизованном управлении", - объяснил мэр, по словам которого, сейчас крайне нужны люди с опытом управленческой работы.