Отстраненного по подозрению в коррупции главу больницы могут восстановить в должности
Отстраненного несколько месяцев назад от исполнения обязанностей руководителя Ида-Таллинской центральной больницы Ральфа Алликвеэ могут восстановить в должности, сказал на сегодняшней пресс-конференции столичной горуправы мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Алликвеэ в конце января было предъявлено подозрение в нарушении требований при осуществлении госзаказов в особо крупных размерах.
"Сегодня я хочу сделать предложение совету больницы - восстановить Ральфа Алликвеэ в должности", - сказал Кылварт.
"Мы находимся в ситуации, когда все больницы нуждаются в ресурсе, прежде всего человеческом, нуждаются в централизованном управлении", - объяснил мэр, по словам которого, сейчас крайне нужны люди с опытом управленческой работы.
По его словам, такое решение основывается еще и на том, что по полученной горуправой информации, подозрения, предъявленные Алликвеэ, не содержат возможности получения им личной выгоды. "Были нарушения, но не было личной заинтересованности", - уточнил Кылварт.