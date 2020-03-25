Почти полмиллиона жителей Эстонии получили от налоговиков 160 млн евро

Налогово-таможенный департамент (MTA) по состоянию на среду, 25 марта, вернул 160 млн евро переплаченного подоходного налога.
К среде налоговые декларации подали 643 000 человек, переплаченный подоходный налог вернули 480 000 людям, сообщила пресс-служба департамента.
В соответствии с поданными декларациями 526 000 людям следует вернуть 171 млн евро, а 42 000 человек должны будут доплатить 26 млн евро.
Возможностью пожертвовать переплаченный подоходный налог воспользовались 3807 человек, пожертвовавшие в общей сложности 111 000 евро.
Бюро обслуживания MTA в связи со вспышкой коронавируса закрыты до 12 апреля, поэтому до тех пор подавать декларации можно только в электронном виде. Срок подачи деклараций 30 апреля.
По сообщению пресс-секретаря MTA, департамент может при необходимости продлить срок подачи деклараций, но пока не принимал такого решения.
MTA 26 февраля приступил к возвращению переплаченного подоходного налога людям, подавшим электронные декларации, а с 19 марта возвращает его людям, подавшим бумажные декларации. Срок доплаты подоходного налога 1 октября.
Из людей, получавших доходы в 2019 году, не облагаемый налогом доход в предусмотренном объеме использовал 41 процент (400 200 человек). В меньшем объеме его использовали 53 процента (530 000 человек), а в большем, чем было разрешено, 6,8 процента (68 500 человек).