Почти полмиллиона жителей Эстонии получили от налоговиков 160 млн евро

К среде налоговые декларации подали 643 000 человек, переплаченный подоходный налог вернули 480 000 людям, сообщила пресс-служба департамента.

В соответствии с поданными декларациями 526 000 людям следует вернуть 171 млн евро, а 42 000 человек должны будут доплатить 26 млн евро.

Возможностью пожертвовать переплаченный подоходный налог воспользовались 3807 человек, пожертвовавшие в общей сложности 111 000 евро.

Бюро обслуживания MTA в связи со вспышкой коронавируса закрыты до 12 апреля, поэтому до тех пор подавать декларации можно только в электронном виде. Срок подачи деклараций 30 апреля.

По сообщению пресс-секретаря MTA, департамент может при необходимости продлить срок подачи деклараций, но пока не принимал такого решения.

MTA 26 февраля приступил к возвращению переплаченного подоходного налога людям, подавшим электронные декларации, а с 19 марта возвращает его людям, подавшим бумажные декларации. Срок доплаты подоходного налога 1 октября.