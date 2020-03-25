Swedbank: экономика Эстонии в этом году упадет на пять процентов

"Если в первые два месяца этого года экономическая активность соответствовала ожиданиям, и лишь некоторые сектора, в частности, транспорт и гостиничные услуги, страдали от нехватки клиентов и спроса из-за коронавируса, то в марте экономика резко ухудшилась.

По словам Мертсина, объявление чрезвычайного положения, которое было единственным решением по предотвращению распространения коронавируса, закрыло большую часть экономики, оказав сильное влияние на секторы размещения, общественного питания, транспорта, развлечений и розничной торговли.

"В то же время следует иметь в виду, что чем более энергичны меры, принимаемые для борьбы с распространением вируса, тем сильнее они будут препятствовать экономической активности. При управлении экономическим кризисом следует также следить за тем, чтобы различные риски в экономике не увеличивались и не накапливались", - добавил эксперт.

Если чрезвычайное положение сохранится в Эстонии до начала мая, а в ближайшие месяцы получится проконтролировать распространение коронавируса в Эстонии, в этом году ВВП, по прогнозу Swedbank, упадет на 5 процентов.

«Экономика Эстонии вошла в этот год уже с замедлением темпов роста. В то же время в прошлом году наша экономика находилась в гораздо лучшем балансе, чем до начала предыдущего экономического кризиса: счета текущих операций были профицитными, доходы домашних хозяйств превышали их расходы, а долги компаний и домашних хозяйств были ниже, чем 12 лет назад », - отметил Мертсина.