Таллиннский зоопарк закрывается на неопределенный срок

Город Таллинн решил из-за введенных правительством ограничений на передвижения в общественных местах закрыть с завтрашнего дня, 26 марта, зоопарк. Из-за чрезвычайного положения число посетителей зоопапарка в последние дни уменьшилось, но во время опасности заражения контактирование между людьми все-таки находится на высоком уровне.

«Мы не можем позволить, чтобы в общественных местах возникало скопление людей. Мы должны избегать прямых контактов во время, когда риск эпидемии очень высок», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.