Ср, 25.03.2020
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Таллиннский зоопарк закрывается на неопределенный срок

Таллиннский зоопарк. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

С четверга, 26 марта, Таллиннский зоопарк будет закрыт, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в общественных местах.

Город Таллинн решил из-за введенных правительством ограничений на передвижения в общественных местах закрыть с завтрашнего дня, 26 марта, зоопарк. Из-за чрезвычайного положения число посетителей зоопапарка в последние дни уменьшилось, но во время опасности заражения контактирование между людьми все-таки находится на высоком уровне.

«Мы не можем позволить, чтобы в общественных местах возникало скопление людей. Мы должны избегать прямых контактов во время, когда риск эпидемии очень высок», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Правительство решило, что с 25 марта следует в общественных местах (в том числе и, например, на тропах здоровья или пляже) и в замкнутых пространствах (за исключением дома) держать дистанцию с другими людьми минимум в два метра.

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