Wolt призывает поддержать местные рестораны и снижает цены за доставку

Чтобы повысить доступность своих услуг, Wolt снижает максимальную цену за доставку еды. Если раньше максимальная стоимость доставки достигала 7,9 евро, то теперь плата за услугу не превысит 3,9 евро. Также в Таллинне и Тарту будет расширена зона доставки. Wolt призывает отдавать предпочтение небольшим местным кафе и ресторанам, чтобы поддержать их производство в сложное время.