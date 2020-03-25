Ср, 25.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Wolt призывает поддержать местные рестораны и снижает цены за доставку

Wolt призывает поддержать местные рестораны и снижает цены за доставку

Мобильное приложение Wolt.

ФОТО: Sander Ilvest

Чтобы повысить доступность своих услуг, Wolt снижает максимальную цену за доставку еды. Если раньше максимальная стоимость доставки достигала 7,9 евро, то теперь плата за услугу не превысит 3,9 евро. Также в Таллинне и Тарту будет расширена зона доставки. Wolt призывает отдавать предпочтение небольшим местным кафе и ресторанам, чтобы поддержать их производство в сложное время.

По  словам исполнительного директора Wolt в странах Балтии Лийз Ристал, сегодня очень важно поддержать свои любимые кафе и небольших местных  производителей. «Сейчас ресторанам очень нужны заказы, потому что они потеряют 50-80% своих продаж. Мы объединили предложения от небольших местных производителей, которым мы предлагаем бесплатный транспорт», - призывает Ристал поддержать предприятия малого бизнеса.

Для увеличения доступности доставки Wolt расширяет зону доставки в Таллинне и Тарту на 6,5 и 7 километров соответственно, а также снижает максимальную плату за доставку с 7,9 евро до 3,9 евро.

В ближайшие недели Wolt будет рекламировать в социальных каналах и мобильном приложении прежде всего небольшие местные кафе и рестораны. 

На прошлой неделе Wolt начал бесконтактную доставку, эта опция сейчас по умолчанию включена у всех пользователей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ