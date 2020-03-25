Фото: Selver ввел дополнительные меры защиты

«Чтобы защитить своих работников, уменьшить число возможных контактов и свести к минимумы риски, Selver решил установить в инфопунктах и на кассах защитные стекла», - сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

Магазины чаще дезинфицируют поверхности, которые чаще всего трогают. Также Selver призывает и самих клиентов дезинфицировать руки до и после посещения магазина.

Selver напоминает клиентам, что надо помнить при посещении магазина: