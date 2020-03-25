Фото: Selver ввел дополнительные меры защиты

Selver к концу недели огородит защитным стеклом инфопункты, также каждый день занимаются установлением защитных стекол и на кассах.
«Чтобы защитить своих работников, уменьшить число возможных контактов и свести к минимумы риски, Selver решил установить в инфопунктах и на кассах защитные стекла», - сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.
Магазины чаще дезинфицируют поверхности, которые чаще всего трогают. Также Selver призывает и самих клиентов дезинфицировать руки до и после посещения магазина.
Selver напоминает клиентам, что надо помнить при посещении магазина:
- во время распространения вируса следует ходить в магазин так редко, насколько это возможно, и лучше по одному;
- следует использовать кассы самообслуживания;
- продумайте покупки перед походом в магазин (покупайте разом все необходимое на неделю, исключайте лишних контактов);
- оставьте утренние часы для пожилых людей и людей из группы риска;
- до и после использования корзины и пульта для совершения покупок продезинфицируйте руки (средства есть во всех магазинах).