Ученые считают, что на темпы распространения коронавируса влияют погодные условия

И если относительно благополучную эпидемическую ситуацию на Тайване, в Гонконге и Сингапуре можно считать заслугой грамотных действий властей, то объяснить небольшое число заболевших в Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и Филиппинах не получается - в эти страны прибывало много людей из Китая, здесь многолюдные города и относительно простые системы здравоохранения, отмечает The Washington Post.

Некоторые ученые считают, что это связано с разными погодными условиями в различных регионах планеты. По этой теме проводится несколько исследований, одним из которых стала работа ученых Касима Бухари и Юсуфа Джамиля из Массачусетского технологического института (MIT). Они выяснили, что 90% случаев заражения новым коронавирусом произошло при температуре воздуха от 3 до 17°C и абсолютной влажности воздуха от 4 до 9 г/м³.

Если их предположение верно, то теплая и влажная погода в ближайшие месяцы (весной, летом и осенью) может улучшить ситуацию во многих странах Северного полушария, где эпидемия будет смещаться на север. А в Южном полушарии она может ухудшиться.

При этом авторы отмечают, что их выводы не означают, что коронавирус не будет распространяться в странах с теплым и влажным климатом. Для борьбы с ним необходимы эффективные меры общественного здравоохранения для замедления передачи нового коронавируса.

Некоторые специалисты пока не слишком доверяют работе ученых из Массачусетского технологического института (MIT). Возможно, полученные ими выводы подтвердит исследование по влиянию различных условий окружающей среды на вирус 2019-nCoV, которое проводят ученые из Университета Юты. Они надеются получить результаты уже в следующем месяце.

Ранее ученые из Ланьчжоуского университета нашли взаимосвязь между погодными условиями и смертностью от нового короновируса. Они проанализировали данные из города Ухань с 20 января 2020 года по 29 февраля 2020 года для изучения влияния разницы между дневной и ночной температурой воздуха и его влажности на смертность от вируса 2019-nCoV. За этот период здесь скончались 2299 заболевших, сообщает Stormnews.

Выяснилось, что количество жертв увеличивается при большей разнице температур днем ​​и ночью и при более низкой влажности. Предполагается, что данные факторы влияют на смертность от коронавируса.