Закрытие игровых и спортивных площадок не останавливает молодежь

Решение управы Таллинна закрыть cо вчерашнего дня все 300 общественных спортивных и игровых площадок в столице означает, что молодым людям, которые ищут себе занятие, больше нельзя играть на этих площадках, пишет Postimees.
В то же время вчерашняя поездка Postimees по скейт-паркам Таллинна показала, что только установленный вокруг площадки забор способен сдержать молодых людей: на территориях скейт-парков, окруженных скотчем, смелые школьники нашли новое развлечение - игру в кошки-мышки с патрульным полицейскими и МуПо.
Еще в понедельник прибрежная зона отдыха на Штромке напоминала певческий праздник: тут и там сновали прогуливающиеся граждане, компании жарили мясо на грилле, а спортивные и игровые площадки были полны детей.
Вчера днем ситуация была совершенно иной: всего несколько человек прогуливались по пляжу, а спортивные и игровые площадки были окружены лентами Таллиннской муниципальной полиции. Впрочем, малое количество людей могло быть обусловлено и холодным ветром с моря.
Сотрудник муниципальной полиции Павел Бойцов, который устанавливал ленту вокруг детской площадки, сказал Postimees, что люди были разумны и, как правило, подчинялись приказам. «Хотя вчера все места на пляже Штромка были полны людей, после того, как игровые площадки были закрыты, никто туда не стремился и не жаловался», - сказал Бойцов. Он добавил, что полиция будет регулярно проверять игровые и спортивные площадки.
Спортивный парк Вильде, не далее как понедельник еще заполненный школьниками на самокатах, вчера был окаймлен временным ограждением высотой два метра. Забор выполнил свое предназначение - на площадке не было ни души. На выходе из скейт-парка журналисты встретили полицейский патруль, намеревающийся проверить ситуацию на месте.
А вот в Ласнамяэ, где муниципальная полиция натянула ленты вокруг спортивного парка Кивила, они не могли удержать молодежь. Вчера днем одна из лент была ослаблена, и семь школьников в возрасте 12–14 лет носились на самокатах по закрытому полю. Увидев приближающихся репортеров Postimees, они покинули парк, и один из них привязал ленту к столбу. Молодые люди остались ждать, а затем неожиданно скрылись за девятиэтажным домом. Причиной была приближавшаяся патрульная машина муниципальной полиции. Патруль МуПо сделал круг вокруг скейт-парка и удалился. Еще до того, как машина исчезла между домами, молодые люди вернулись.