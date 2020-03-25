Закрытие игровых и спортивных площадок не останавливает молодежь

В то же время вчерашняя поездка Postimees по скейт-паркам Таллинна показала, что только установленный вокруг площадки забор способен сдержать молодых людей: на территориях скейт-парков, окруженных скотчем, смелые школьники нашли новое развлечение - игру в кошки-мышки с патрульным полицейскими и МуПо.

Еще в понедельник прибрежная зона отдыха на Штромке напоминала певческий праздник: тут и там сновали прогуливающиеся граждане, компании жарили мясо на грилле, а спортивные и игровые площадки были полны детей.

Вчера днем ситуация была совершенно иной: всего несколько человек прогуливались по пляжу, а спортивные и игровые площадки были окружены лентами Таллиннской муниципальной полиции. Впрочем, малое количество людей могло быть обусловлено и холодным ветром с моря.

Сотрудник муниципальной полиции Павел Бойцов, который устанавливал ленту вокруг детской площадки, сказал Postimees, что люди были разумны и, как правило, подчинялись приказам. «Хотя вчера все места на пляже Штромка были полны людей, после того, как игровые площадки были закрыты, никто туда не стремился и не жаловался», - сказал Бойцов. Он добавил, что полиция будет регулярно проверять игровые и спортивные площадки.

Спортивный парк Вильде, не далее как понедельник еще заполненный школьниками на самокатах, вчера был окаймлен временным ограждением высотой два метра. Забор выполнил свое предназначение - на площадке не было ни души. На выходе из скейт-парка журналисты встретили полицейский патруль, намеревающийся проверить ситуацию на месте.