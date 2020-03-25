Полиция заверяет: надзор за соблюдением ограничений на передвижение уже ведется

«Главная сила полицейского — его навыки общения, для полиции нет ничего нового в том, чтобы оценивать различные ситуации», - сказал Вахер.

Он добавил, что о крупных скоплениях народа следует немедленно сообщать полиции. Чтобы контролировать подобные ситуации, полиция вывела 20 дополнительных патрулей. «Не могу сказать, чтобы люди не выходили на улицу, потому что эксперты говорят, что в закрытом помещении заражение происходит быстрее, чем на улице, а свежий воздух полезен для здоровья, но полиция следит за местами, где любят бывать люди», - сказал Вахер.

По словам Вахера, чрезвычайное положение предоставляет полиции различные полномочия, в том числе полицейские могут проверять личность людей, чтобы выяснить, является ли идущая по улице группа семьей или находится при исполнении рабочих обязанностей.

По его словам, связанные с решением правительства различные меры действуют со среды. «Больше всего вопросов вызывает ограничение движения, принцип которого прост — в публичном пространстве можно находиться вдвоем, с остальными людьми нужно соблюдать дистанцию как минимум в два метра», - сказал Вахер.