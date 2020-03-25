Коронавирусная ложь Путина

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 22 марта в Эстонии было официально подтверждено 306 случаев заражения коронавирусом. В России, имеющей популяцию в 110 раз больше, чем в Эстонии, у которой граница и прочные экономические связи с Китаем, число зараженных было таким же.

Безусловно, реальное количество зараженных всегда больше официальных цифр, так как число тестов ограничено, у многих больных нет явных симптомов и они не обращаются ко врачу. Поэтому в успех России в борьбе с коронавирусом тяжело поверить, особенно в ситуации, когда еще две недели назад народ собирался на футбольных матчах и других масштабных мероприятиях.

Реакция России на пандемию до сих пор была менее серьезной, чем во многих других странах с похожей ситуацией. Границу с Китаем закрыли уже в январе и, по официальным данным, с того времени проходит агрессивная кампания по тестированию. В то же время меры социальной изоляции были скорее слабыми. Мэр Москвы порекомендовал пожилым людям оставаться дома, но как такового карантина нет. Школы закрыты и многие мероприятия отменены, но метро, рестораны, кафе и другие общественные места продолжают работу. В социальных сетях распространяются фотографии из переполненных коридоров зданий суда, даже после приостановления судебных процессов. Запланированное на 22 апреля общероссийское голосование по поправкам к Конституции до сих пор не перенесено.

В то время, когда весь мир паникует, реакция крупнейших российских СМИ на коронавирус была тихой. В понедельник Путин посетил московскую больницу, где местный врач описал ему все меры, которые были приняты для избежания итальянского сценария. В то же время мэр Москвы похвалил действующее в больнице чрезвычайное положение. Тон прессы спокойный и размеренный — не беспокойтесь, все под контролем.

С другой стороны, социальные сети и российские оппозиционные издания отражают совсем другую точку зрения. Это время, когда государство лжет о серьезности ситуации и затыкает рот всем тем, кто задает серьезные вопросы. В середине марта Роспотребнадзор сообщил, что трое россиян заразились коронавирусом на родине, а не за границей. Позже эта информация исчезла с домашней страницы ведомства. Критиковавшего реакцию государства врача вызвали на допрос в отдел уголовных расследований. Многие медики боятся открыто говорить о нехватке ресурсов, так как уверены, что их в таком случае уволят.

Несмотря на риски, врачи и активисты все-таки задают неудобные вопросы. По их словам, статистика по количеству инфицированных намеренно сфальсифицирована. «Новая газета» описывала случаи, когда врачам рекомендовали диагностировать воспаление легких, тяжелую форму гриппа или тромбоэмболию легочной артерии, когда правильным было бы сделать тест на коронавирус. Оппозиционный профсоюз медицинских работников России обвинил государственные органы во лжи. По их данным, в больницах появились новые отделения для лечения пневмонии и других связанных с нарушением дыхания заболеваний. Пациенты этих отделений не вписываются в официальную коронавирусную статистику, так как на бумаге у них другие заболевания. В то же время такие отделения являются потенциальными очагами заражения коронавирусом. Врачам не хватаем масок, перчаток и других средств зашиты. Подобная маскировка коронавируса под другие заболевания может быть причиной того, почему, по официальным данным, в январе этого года, по сравнению с прошлым годом, число больных пневмонией увеличилось на 37 процентов, а коклюшем — на 40 процентов.