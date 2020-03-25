В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

По информации издания, житель провинции Юньнань умер в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверяют остальных 32 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства, пишет РБК.

Business Times также сообщает об этом случае. По данным издания, анализы мужчины на новый тип коронавируса оказались отрицательными, однако врачи обнаружили, что он заражен хантавирусом.

Хантавирусы передаются при контакте с грызунами. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого типа вирусов. Хантавирус обычно вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Ученый, специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в Twitter пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку является редким явлением, сообщает РИА Новости.

Кроме того, она напомнила, что заболевание появилось еще в середине прошлого века во время Корейской войны. По ее словам, вакцина против хантавируса существует и призвала не паниковать.