Поставщик: мясокомбинат сваливает долги на кризис, чтобы не платить

13 марта акционерное общество Valjala Söödatehas направило Сааремааскому мясокомбинату напоминание о неоплаченных счетах. Три дня спустя был получен письменный ответ, в котором предприятие мясной промышленности оправдывает неоплаченные счета кризисной ситуацей, что трактуется как форс-мажорныое обстоятельство.

Мясокомбинает указывает на кризисную комиссию волости Сааремаа, которая признала предприятия пищевой промышленности Сааремаа поставщиками жизненно важных услуг. Мясокомбинат получил от комиссии задание увеличить складские запасы для обеспечения населения мясом и мясными продуктами в случае чрезвычайной ситуации, что не позволяет фирме выполнять свои договорные обязательства в течение неопределенного срока.

По словам члена правления АО Valjala Söötatehas Рауля Марипуу, мясокомбинат задолжал им более 100 000 евро за свинину, сроки оплаты счетов за которую истекли 15-28 февраля. Таким образом, по словам Марипуу, настоящей причиной задержки платежей не может быть чрезвычайная ситуация, объявленная 12 марта: предприятие использует ее в качестве оправдания.

Во вторник, 17 марта, Марипуу обратился к волостному старейшине Сааремаа Мадису Калласу с письмом, в котором спрашивал, действительно ли кризисная комиссия давала мясокомбинату распоряжения, упомянутые в ответе Saaremaa Lihatööstus, и получил ответ в тот же день. Старейшина написал, что в воскресенье, 15 марта, состоялось заседание комиссии по препятствованию распространения коронавируса, где обсуждались потребности компаний в чрезвычайной ситуации. К участию также была приглашена член правления Saaremaa Lihatööstus Кайе Рыым-Лаанет.

В письме Марипуу Каллас подчеркнул, что комиссия не брала на себя никакой роли или ответственности в договорных отношениях между двумя частными сторонами. Каллас также сказал, что комиссия не может давать частным предприятиям обязательные к исполнению задания, а только рекомендации, и что эта рекомендация местным предпринимателям, безусловно, не означает, что они могут не оплачивать счета другим компаниям.