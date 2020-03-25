Мать ребенка, введенного в кому: жители Эстонии, наше выживание в этом коронакризисе зависит от каждого!

«Мы боремся и крошечными шагами идем к выздоровлению, - сказала мать изданию Postimees . - Я пишу свое обращение для того, чтобы вразумить людей. Мне кажется, что для многих коронавирус - до сих пор абстрактная угроза. Что-то, с чем каждый должен справиться сам. Но это не так. Прежде всего наш успех в этой войне зависит именно от того, как защищены те, кто находится на первой линии — врачи, медсестры, медперсонал».

Она видела, как подозрение на вирус замедляет оказание помощи в больнице — не потому, что помощь не хотят оказывать, а из-за мер предосторожности, чтобы было возможным затем оказать помощь и другим пациентам. «Мы должны их оберегать. Они все супергерои. И мы должны беречь себя», - отметила она.

Postimees публикует обращение матери:

«У меня к вам просьба.

Я пишу эту просьбу из отделения интенсивной терапии. Смотрю на своего ребенка, который весь в проводах и трубках, который в искусственном сне дышит с помощью аппарата, чтобы выжить. В результате вируса у него возникла дыхательная недостаточность, та самая, которая, согласно статистике, является причиной 53 процентов смерти от коронавируса. Сам дышать он не может. Точка.

Нет, мы не в Азии. И даже не в Италии. Прямо здесь, в Эстонии, не так далеко от вашего дома, магазина и школы, где учится мой ребенок. Больница у нас с вами, вероятно, одна и та же.

Нет, я не сею безосновательную панику. Я говорю о том, что вижу сейчас близко. Болезненно близко.

Нет, у нас не корона — эту возможность опровергли наша предыдущая образцовая изоляция и два теста на вирус. Но было подозрение и часами мы жили в этом режиме, в котором скоро могут оказаться некоторые из вас. На самом деле мы живем до сих пор потому, что состояние сына сейчас такое, как будто у него жестокий Covid-19.

Ты прибываешь в больницу и нуждаешься в палате для карантина. Что ты думаешь, сколько их? Ты будешь тем, для кого есть место?

Тобой занимаются в защитном костюме и при помощи средств защиты, которые меняют при каждом новом контакте. К тому моменту, когда ты прибудешь, средств защиты будет хватать?

В карантинной палате, прежде, чем попасть к тебе, надо пройти через спецпомещение. Первая дверь открывается и закрывается — дезинфекция, вторая дверь открывается и закрывается — ты на месте. Твое состояние такое, что на все это есть время?

То, есть ли у тебя надежда, зависит, во-первых, оттого достаточно ли оборудования, которое тебе необходимо, и, во-вторых, от людей, которые поддерживают их работу — дыхательные аппараты, осуществление интубации, дозирование лекарств, простой анализ крови. Врачи, медсестры, сиделки...Или думаешь, что все сделаешь сам?

Те же врачи, медсестры и сиделки должны безопасно добраться из своего дома на работу, не заразившись. Не принести в отделение болезнь. Они все без колебаний готовы и действуют. Сегодня они борются за жизнь нашего сына.

То же самое они будут делать, когда прибудешь ты или кто-то другой. Но они работают до тех пор, пока здоровы. Новых на замену нет. Возможно, некоторые из них через две недели, действительно, вернутся в строй. Но для тебя будет уже слишком поздно. Также будет слишком поздно для нынешних пациентов этого отделения.

Поэтому, у меня к тебе просьба. С одной стороны, самая большая, какая может быть — спаси жизни. С другой стороны, маленькая. Приложи все усилия и не говори, что не можешь.

Избегай контактов. Оставайся дома. Оставайся здоровым уже сегодня.

Да, я понимаю, что деньги надо зарабатывать и на работу ходить. Иначе семье нечего будет есть. Банковский кредит должен быть оплачен. Но ты действительно согласен заплатить смертью? Несколькими смертями? Смертями наших людей? Смертями твоих близких?

Выживание не зависит на самом деле от врачей. Они способны спасти десятки, но не тысячи. Не за один раз.

Когда ты идешь в магазин, ты надеваешь перчатки и маску? Снимаешь их безопасно и не заражаешь вирусом руль автомобиля, дверь дома и дом? Ты планируешь покупки, чтобы ходить в магазин раз в неделю или еще реже? И один, а не всей семьей. Ты дезинфицируешь/моешь хорошо руки после похода в магазин? На заправке ты используешь перчатки? Безопасно вводишь ПИН-код? В качестве предпринимателя ты создал возможность бесконтактной передачи товара? Смог предоставить своим работникам удаленную работу? Много времени проводишь на улице, но не на переполненных людьми тропах и на игровых площадках? Ты объяснил детям, почему им надо со всем эти считаться и придерживаться этих правил?

Если да, то придерживайся этого. Если нет, начни. Пожалуйста.

Победители и проигравшие в этой войне определяются сегодня.

Кто ты из них?»