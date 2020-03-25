Именно на это следует обращать пристальное внимание при уборке

Во время уборки даже самая старательная и добросовестная хозяйка может что-то упустить. А ведь болезнетворные бактерии как раз предпочитают скапливаться в местах, которым уделяется мало внимания, передает Kodustiil.
Содержание вашего дома в чистоте и поддержание порядка очень важно, хотя непрерывные уборки могут вызывать раздражение других членов вашей семьи. Вы часто протираете пыль на больших поверхностях, но некоторые мелкие предметы порой остаются вне вашего внимания.
В следующий раз, делая уборку, не забудьте навести порядок с нижеследующих местах
1. Посудомоечная машина
2. Дверные косяки
3. Телевизор
4. Пульты
5. Клавиатура
6. Щетки и насадки на швабру
7. Стиральная машина
8. Плафоны
9. Нижние части устройств
10. Декоративные наволочки
11. Шторка в ванной
12. Выключатели, дверные ручки
13. Мусорный ящик
14. Тостер
15. Комнатные растения
16. Вытяжка
17. Зубные щетки и стаканчик для них
18. Плинтуса
19. Жалюзи
20. Изголовье кровати