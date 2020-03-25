Ср, 25.03.2020
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Именно на это следует обращать пристальное внимание при уборке

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Во время уборки даже самая старательная и добросовестная хозяйка может что-то упустить. А ведь болезнетворные бактерии как раз предпочитают скапливаться в местах, которым уделяется мало внимания, передает Kodustiil.  

Содержание вашего дома в чистоте и поддержание порядка очень важно, хотя непрерывные уборки могут вызывать раздражение других членов вашей семьи. Вы часто протираете пыль на больших поверхностях, но некоторые мелкие предметы порой остаются вне вашего внимания. 

В следующий раз, делая уборку, не забудьте навести порядок с нижеследующих местах

1. Посудомоечная машина

2. Дверные косяки

3. Телевизор

4. Пульты

5. Клавиатура

6. Щетки и насадки на швабру

7. Стиральная машина

8. Плафоны

9. Нижние части устройств

10. Декоративные наволочки

11. Шторка в ванной

12. Выключатели, дверные ручки

13. Мусорный ящик

14. Тостер

15. Комнатные растения

16. Вытяжка

17. Зубные щетки и стаканчик для них

18. Плинтуса

19. Жалюзи

20. Изголовье кровати

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