На время пандемии коронавируса YouTube снизит качество видео по всему миру

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube объявил о снижении качества видео для пользователей по всему миру на время пандемии коронавируса. На прошлой неделе сервис пошел на такой шаг в Европе, чтобы снизить нагрузку на интернет-инфраструктуру, сообщает Newsru.com.
Как сообщает Bloomberg, теперь ролики по умолчанию будут воспроизводиться в стандартном разрешении 480p, но при желании пользователи смогут повысить качество видео, выбрал более высокое разрешение вручную.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с властями разных стран и провайдерами, чтобы внести свой вклад в снижение нагрузки на систему во время этой беспрецедентной ситуации", – говорится в заявлении YouTube.
Напомним, что в последние дни качество видео в Европе по просьбе властей Евросоюза также снизил целый ряд компаний, включая Netflix, Apple, Amazon и Disney. Не исключено, что вскоре эти компании вслед за YouTube распространят это решение на весь мир. Ограничения скорости вводят и игровые сервисы: 24 марта компания Sony снизила скорость загрузок в игровой платформе PlayStation в Европе, пишет The Verge.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 425 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, 81,6 тыс. из них приходится на Китай, где эпидемию, судя по всему, удалось остановить. От заболевания уже умерло почти 19 тыс. человек, а излечилось более 109 тыс. пациентов. В последние дни самое массовое распространение вируса Covid-19 наблюдается в Италии, где число заразившихся превысило 69 тыс. человек, а умерло более 6,8 тыс. человек. На третьем месте по числу зараженных идут США (55,2 тыс. человек), а в России официально насчитывается 658 зараженных коронавирусом.