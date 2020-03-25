На время пандемии коронавируса YouTube снизит качество видео по всему миру

Как сообщает Bloomberg , теперь ролики по умолчанию будут воспроизводиться в стандартном разрешении 480p, но при желании пользователи смогут повысить качество видео, выбрал более высокое разрешение вручную.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с властями разных стран и провайдерами, чтобы внести свой вклад в снижение нагрузки на систему во время этой беспрецедентной ситуации", – говорится в заявлении YouTube.

Напомним, что в последние дни качество видео в Европе по просьбе властей Евросоюза также снизил целый ряд компаний, включая Netflix, Apple, Amazon и Disney. Не исключено, что вскоре эти компании вслед за YouTube распространят это решение на весь мир. Ограничения скорости вводят и игровые сервисы: 24 марта компания Sony снизила скорость загрузок в игровой платформе PlayStation в Европе, пишет The Verge .