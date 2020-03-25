Ср, 25.03.2020
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Столичный общественный транспорт начнет ходить чаще

Общественный транспорт в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

Таллинн не собирается сокращать рейсы общественного транспорта из-за распространения коронавируса, напротив, в выходные автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить чаще, заявил на пресс-конференции столичной мэрии Михаил Кылварт.

Фракция партии "Отечество" в таллиннском горсобрании предложила временно сократить число рейсов общественного транспорта в связи с падением спроса на услугу из-за вспышки коронавируса, передает Rus.ERR.

По словам мэра, сокращение рейсов невозможно несмотря на то, что число пассажиров снизилось на 70%, так как это повысило бы опасность заражения.

"Мы видим, что людей мало, но в нынешнем положении это хорошо. Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусы, как это происходит на Украине", – сказал Кылварт.

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