Столичный общественный транспорт начнет ходить чаще

Таллинн не собирается сокращать рейсы общественного транспорта из-за распространения коронавируса, напротив, в выходные автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить чаще, заявил на пресс-конференции столичной мэрии Михаил Кылварт.
Фракция партии "Отечество" в таллиннском горсобрании предложила временно сократить число рейсов общественного транспорта в связи с падением спроса на услугу из-за вспышки коронавируса, передает Rus.ERR.
По словам мэра, сокращение рейсов невозможно несмотря на то, что число пассажиров снизилось на 70%, так как это повысило бы опасность заражения.
"Мы видим, что людей мало, но в нынешнем положении это хорошо. Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусы, как это происходит на Украине", – сказал Кылварт.