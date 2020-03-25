Столичный общественный транспорт начнет ходить чаще

По словам мэра, сокращение рейсов невозможно несмотря на то, что число пассажиров снизилось на 70%, так как это повысило бы опасность заражения.

"Мы видим, что людей мало, но в нынешнем положении это хорошо. Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусы, как это происходит на Украине", – сказал Кылварт.