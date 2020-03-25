Корона дня: число зараженных превысило 400, Таллинн ввел новые ограничения и недовольство предпринимателей

В Эстонии коронавирус обнаружен у 404 человек: 35 новых случаев, 28 госпитализированных

По состоянию на утро 25 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 404 человек. С 31 января в Эстонии было сделан 4809 тестов. Читать далее...

Мать ребенка, введенного в кому: жители Эстонии, наше выживание в этом коронакризисе зависит от каждого!

Мать, сын которой (ученик основной школы), находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме, обратилась ко всем жителям Эстонии, чтобы люди осознали опасность коронавируса и оберегли других, прежде всего, людей так называемой первой линии. Читать далее...

На улицах страны увеличится число полицейских патрулей

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в связи с введением ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Эстонии, полиция увеличит количество патрулей на улицах. Читать далее...

Сельхозпредприятия требуют допустить иностранную рабочую силу в Эстонию и во время чрезвычайного положения

Эстонская Сельскохозяйственно-торговая палата и Эстонский центральный союз хуторян требуют от правительства разрешения на въезд сельскохозяйственных рабочих из других стран и во время пандемии COVID-19, потому что в противном случае поля останутся без обработки, животные – без ухода, а Эстония – без отечественной продукции. Читать далее...

Совершенно неполиткорректно: ноющим и бунтующим посвящается

Это мнение я писала вчера в конце рабочего дня, пока все ждали пресс-конференции премьер-министра, а она все откладывалась. А когда наконец состоялась, стало понятно, что частично мои предсказания уже сбылись. Судите сами. Публикую с сегодняшними ремарками, выделенными курсивом.

Директор «Юлемисте» считает несправедливым решение о закрытии торговых центров

Решение правительства закрыть в связи с чрезвычайным положением торговые центры было непродуманным и несправедливым, считает руководитель ТЦ «Юлемисте» Гуйдо Пярнитс. Читать далее...

Как справиться с коронавирусом? Общество семейных врачей Эстонии записало видеоинструкции

Общество семейных врачей Эстонии записали различные видео, в которых дают советы, как уберечься от коронавируса и что делать, если человек все-таки заболел. Читать далее...

В Эстонии 191 койко-место для интенсивного лечения высшего уровня

В среду, 25 марта, в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог. В пресс-конференции приняли участие медицинский руководитель кризисного штаба и руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов, министр социальных дел Танель Кийк и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Читать далее...

Разочарованные бизнесмены: хотелось помочь государству, но никому это не нужно!

Около сотни крупных и малых компаний готовы внести свой вклад в производство дефицитных средств индивидуальной защиты - масок для лица и защитной одежды - в период кризиса. Но хорошее начинание упирается в бюрократию. Читать далее...

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, сообщает на своей странице в Twitter издание Global Times. Он ехал в автобусе, почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, но спустя три часа после госпитализации пациент умер. Читать далее...

Черная среда в Литве: от коронавируса скончались четыре человека

В Литве число смертей от COVID-19 поднялось на два человека до четырех человек, сообщили в среду учреждения здравоохранения страны. Читать далее...

Банк Эстонии: если все затянется до августа, экономика может упасть на 14 процентов