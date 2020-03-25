Продуктовый банк: как получить помощь и как сделать пожертвование

За последнюю неделю Продуктовый банк получил несколько крупных пожертвований продуктов от различных мелких и крупных предприятий общественного питания и гостиниц, среди них были, например, Vapiano и Tallink. Но это не покрывает объемов, которые обычно поступали в качестве пожертвований от людей через пункты сбора продуктов в магазинах.

Информация от Продуктового банка всем, кто нуждается в помощи: если у вас возникли сложности с приобретением продуктов питания, обратитесь в отделение Социального департамента по месту жительства для получения продуктовой помощи. Продуктовый банк призывает обращаться за помощью и не оставаться со своей проблемой один на один!

Продуктовый банк обратился ко всем предприятиям, оптовым продавцам, предприятиям сельского хозяйства, предпринимателям, всем, у кого есть малейшая возможность помочь: «Пожалуйста, окажите посильную помощь!»

Для того, чтобы доставить продовольственную помощь нуждающимся, нужно топливо и средства индивидуальной защиты для добровольцев Продуктового банка.

У ресторанов, кафе и отелей сейчас очень сложные времена, но, в любом случае, нельзя, чтобы продукты питания пропадали. Лучше при первой возможности доставить их нуждающимся. В этом случае Продуктовый банк может помочь поставить ее адресно.

Если вы хотите пожертвовать продукты питания, то обратитесь в ближайшее отделение Продуктового банка, которые есть кроме Таллинна и Тарту еще и в тридцати городах Эстонии.

Больше информации сможете найти на сайте Продуктового банка.

Как сделать пожертвование:

Получатель пожертвования: SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank)

Номер счета: a/a EE982200221049027713

Пояснение: Annetus.

NB! Если вы хотите, чтобы ваше пожертвование пошло конкретному региональному Пищевому банку, то в строку пояснения впишите название соответствующего отделения (например: Jõgeva Toidupank).

Вы также можете сделать пожертвование, позвонив по номерам:

900 9010 – (жертвуете 8€)

900 9005 – (жертвуете 2€)