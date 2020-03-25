Продуктовый банк: как получить помощь и как сделать пожертвование
Продуктовый банк благодарит всех жителей Эстонии и предприятия, которые жертвуют продукты и средства на помощь нуждающимся. Однако банк также сообщает, что у всех его отделений по всей Эстонии – нехватка продуктов. Число нуждающихся постоянно растет.
За последнюю неделю Продуктовый банк получил несколько крупных пожертвований продуктов от различных мелких и крупных предприятий общественного питания и гостиниц, среди них были, например, Vapiano и Tallink. Но это не покрывает объемов, которые обычно поступали в качестве пожертвований от людей через пункты сбора продуктов в магазинах.
Информация от Продуктового банка всем, кто нуждается в помощи: если у вас возникли сложности с приобретением продуктов питания, обратитесь в отделение Социального департамента по месту жительства для получения продуктовой помощи. Продуктовый банк призывает обращаться за помощью и не оставаться со своей проблемой один на один!
Продуктовый банк обратился ко всем предприятиям, оптовым продавцам, предприятиям сельского хозяйства, предпринимателям, всем, у кого есть малейшая возможность помочь: «Пожалуйста, окажите посильную помощь!»
Для того, чтобы доставить продовольственную помощь нуждающимся, нужно топливо и средства индивидуальной защиты для добровольцев Продуктового банка.
У ресторанов, кафе и отелей сейчас очень сложные времена, но, в любом случае, нельзя, чтобы продукты питания пропадали. Лучше при первой возможности доставить их нуждающимся. В этом случае Продуктовый банк может помочь поставить ее адресно.
Если вы хотите пожертвовать продукты питания, то обратитесь в ближайшее отделение Продуктового банка, которые есть кроме Таллинна и Тарту еще и в тридцати городах Эстонии.
Больше информации сможете найти на сайте Продуктового банка.
Как сделать пожертвование:
Получатель пожертвования: SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank)
Номер счета: a/a EE982200221049027713
Пояснение: Annetus.
NB! Если вы хотите, чтобы ваше пожертвование пошло конкретному региональному Пищевому банку, то в строку пояснения впишите название соответствующего отделения (например: Jõgeva Toidupank).
Вы также можете сделать пожертвование, позвонив по номерам:
900 9010 – (жертвуете 8€)
900 9005 – (жертвуете 2€)
Либо сделать это через платформу Armastan Aidata.