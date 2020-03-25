В Москве новые меры: никаких развлечений, бесплатный проезд отменен, кальяны запрещены

"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необяза­тель­ные" контакты между людьми", - сообщил мэр, напомнив, что около 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции.

Для людей старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, студентов колледжей и вузов будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. "Мера - непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек. Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней", - объяснил мэр.

Временно будут закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы и так далее. Также должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан, в помещениях и под открытым небом.

"В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры - не должны проводить презентации товаров и услуг. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми", - заявил мэр.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. Центры государственных услуг "Мои документы" перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Накануне глава рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса Сергей Собянин сообщил президенту Владимиру Путину, что динамика распространения коронавируса в России остается высокой, а власти не располагают данными о реальном уровне распространения COVID-19 в регионах.

Между тем в России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 163 человека, таким образом, общее число заболевших составляет 658 человек в 55 регионах. Новые случаи подтвердились в 20 регионах, больше всего их зарегистрировано в Москве - 120 (всего 410).

Департамент здравоохранения Москвы разрешил больным с коронавирусом лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме: температура пациента не превышает 38,5 градусов, одышки нет, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, больной должен быть госпитализирован. Домашний режим лечения также не распространяется на людей старше 65 лет, на страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин.

В правительстве неофициально считают, что скорость распространения коронавирусной инфекции в России схожа с ситуацией в Испании, где стало еще хуже, чем в Италии, и необходимы более решительные меры по карантину. Официально власти продолжают настаивать, что можно обойтись без этого.