Бах: вопрос отстранения российских спортсменов от Игр решит CAS

Вопрос об отстранении российских спортсменов от международных соревнований находится в юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), перенос Олимпийских Игр в Токио не влияет на этот процесс, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2019 года принял решение о недопуске России в течение четырех лет к международным стартам, в том числе к Олимпийским играм, при этом российские атлеты смогут выступить на них в нейтральном статусе. О переносе Игр-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса было объявлено во вторник.
"Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс", - сказал Бах в ходе телефонной конференции.