Бах: вопрос отстранения российских спортсменов от Игр решит CAS

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2019 года принял решение о недопуске России в течение четырех лет к международным стартам, в том числе к Олимпийским играм, при этом российские атлеты смогут выступить на них в нейтральном статусе. О переносе Игр-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса было объявлено во вторник.