Прямая трансляция ⟩ Банк Эстонии: если все затянется до августа, экономика может упасть на 14 процентов

Банк Эстонии признал, что влияние кризиса на предприятия варьируется в зависимости от сферы их деятельности. Самый быстрый и все еще самый сильный удар пришелся на различные учреждения по обслуживанию: отели, рестораны, организаторов мероприятий и поездок, транспортный сектор. Тем не менее, другие сферы деятельности не остались незатронутыми и при продолжении чрезвычайного положения трудности будут только усугубляться.

По мнению центрального банка, точный масштаб экономического ущерба, вызванного пандемией коронавируса, невозможно точно предсказать, но можно дать приблизительную оценку масштабов экономического спада при различных сценариях. Масштабы экономического спада будут зависеть оттого, когда прекратятся ограничения, вызванные пандемией, и восстановится обычная деятельность, а также оттого, как предприятия смогут пережить кризис. При более коротких ограничениях восстановление экономики произойдет очень быстро, но если ограничения сохранятся на более долгое время, будет значительно больше компаний, неспособных пережить кризис, и восстановление экономики будет гораздо более трудным.

«За последние 30 лет люди и компании в Эстонии неоднократно показали, что они очень гибки и умны в адаптации к меняющимся обстоятельствам. Десять лет назад экономика Эстонии по сравнению с другими странами очень быстро оправилась от глубокого кризиса. Гибкость и способность экономически адоптироваться эстонских предприятий дают основание надеяться, что экономика Эстонии после снятия ограничений сможет быстро восстановиться от экономического спада, вызванного коронавирусом», - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Согласно действующему решению правительства, чрезвычайное положение прекратится в начале мая. Если в это же время смягчатся ограничения и в других странах и начнутся постепенное восстановление и нормализация экономической деятельности предприятий, спад экономики Эстонии в этом году составит, по оценке центробанка, около шести процентов.

Недополученный доход от налогов и рост социальных пособий увеличат дефицит бюджета правительственного сектора в случае этого сценария почти на миллиард евро, то есть на более, чем три процента ВВП. Эта оценка не включает влияние на государственный бюджет запланированных правительством мер помощи.

«В свете последних событий запланированное на начало мая прекращение чрезвычайного положения может быть перенесено, поэтому экономический спад может быть более шести процентов. Каждая неделя продления чрезвычайного положения в Эстонии и отложения восстановления экспортных рынков усугубляет экономический спад 2020 года примерно на полпроцента», - сообщает центральный банк.