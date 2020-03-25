Ср, 25.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • «Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса

«Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса

Barcelona's Chilean midfielder Arturo Vidal (L) receives a yellow card from German referee Felix Brych (R) during the UEFA Champions League round of 16 first-leg football match between SSC Napoli and FC Barcelona at the San Paolo Stadium in Naples on February 25, 2020. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

ФОТО: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

«Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов: распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов.

Летом клуб собирается организовать перестройку состава. Команда готова расстаться с рядом футболистов ради точечного усиления. По информации издания, «Барселона» рассмотрит предложения по восьми игрокам.

При этом подчеркивается, что руководство каталонцев сохранит некоторых футболистов. Предполагается, что летом 2020-го «Барселона» отдаст предпочтение обмену игроками.

Из-за паузы в большинстве европейских лиг в связи с пандемией коронавируса клубы столкнулись со снижением доходов. Руководство итальянского футбола готово предоставить возможность местным клубам заключить новые контракты с игроками с уменьшением зарплат. Ожидается, что доходы игроков урежут до 30 процентов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ