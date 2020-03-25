«Барселона» устроит распродажу игроков на фоне коронавируса

Летом клуб собирается организовать перестройку состава. Команда готова расстаться с рядом футболистов ради точечного усиления. По информации издания, «Барселона» рассмотрит предложения по восьми игрокам.

При этом подчеркивается, что руководство каталонцев сохранит некоторых футболистов. Предполагается, что летом 2020-го «Барселона» отдаст предпочтение обмену игроками.

Из-за паузы в большинстве европейских лиг в связи с пандемией коронавируса клубы столкнулись со снижением доходов. Руководство итальянского футбола готово предоставить возможность местным клубам заключить новые контракты с игроками с уменьшением зарплат. Ожидается, что доходы игроков урежут до 30 процентов.