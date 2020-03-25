Почему коронавирус в Ида-Вирумаа предпочел не большие города, а поселок в лесу?

В малолюдных местах заражений бывает и больше

Департамент здоровья сообщил, что по состоянию на среду 25 марта в Эстонии выявлено 404 случая заражения коронавирусом. 28 человек находятся в больницах, умерших нет, восемь пациентов выздоровели.

Карта распространения инфекции на сайте Департамента здоровья показывает, что в целом по Эстонии не во всех случаях в более населенных местах происходит больше заражений. В абсолютных цифрах лидирует Харьюмаа, здесь 141 больной, на втором месте - Сааремаа с 116 больными. Но по количеству больных на 10 тысяч жителей с большим отрывом лидирует Сааремаа - 35,04, на втором месте Вырумаа - 14,25, на третьем Пярнумаа - 2,79. Харьюмаа стоит только на четвертом месте с показателем 2,36. В Ида-Вирумаа показатель 0,44 случая на каждые 10 тысяч жителей, это один из самых благополучных регионов.

В самом уезде Ида-Вирумаа положительные тесты на коронавирус были у восьми человек. Из них двое - жители Йыхви, а шестеро - жители волости Алутагузе, население которой, по данным местных властей, составляет 4703 человека. “Главным очагом” инфекции оказался поселок Ийзаку с населением всего 669 человек, расположенный в лесистой местности около шоссе Йыхви-Тарту.

Чем объясняется такое странное распределение инфицированных в уезде? Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус объяснила - все, кто заразился в волости Алутагузе, общались между собой:

“Просто эти люди были в компании, в которой были также позитивные, отмечали день рождения, - сказала она. - Все эти случаи “пришли” с одного праздника”.

Двое новых инфицированных, вирус у которых обнаружили во вторник, находятся на домашнем лечении. Несколько человек в Ида-Вирумаа, возможно, уже выздоровели, но на данный момент еще не проведены повторные анализы, которые могут точно это подтвердить.

Тестировать стали больше

Появление двух инфицированных в Йыхви выглядит более логичным, поскольку этот город является, по сути, центром для более крупного Кохтла-Ярве. В то же время, в Кохтла-Ярве и Нарве ни одного случая заражения коронавирусом пока не выявлено. Может ли это быть связано с недостаточным тестированием или ситуация действительно хорошая?

По словам Марье Муузикус, за прошлую неделю в Ида-Вирумаа было взято 57 проб на коронавирус, из них 34 пробы - с пятницы по воскресенье, когда в Кохтла-Ярве, а затем в Нарве заработали мобильные пункты взятия анализов. В понедельник в уезде взяли 20 проб, во вторник уже 25.

“К счастью, у нас появились мобильные пункты, в которых можно делать тесты. И есть еще бригада - если у человека есть направление, но он не может приехать на тест, бригада приедет домой и там возьмет анализы. Я думаю, что пока проблем нет, все могут пройти тесты. К счастью, здесь действительно пока ни одного позитивного нет”.