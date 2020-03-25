Почему коронавирус в Ида-Вирумаа предпочел не большие города, а поселок в лесу?

Правительство вводит все более жесткие ограничения, призванные уменьшить передачу коронавируса между людьми в местах их большого скопления, например, в торговых центрах. В то же время, в Ида-Вирумаа из восьми инфицированных шестеро живут в сельской местности в волости Алутагузе, еще двое - в Йыхви. В более многолюдных Нарве и Кохтла-Ярве пока не выявлено ни одного случая заражения. В чем может быть причина этого?
В малолюдных местах заражений бывает и больше
Департамент здоровья сообщил, что по состоянию на среду 25 марта в Эстонии выявлено 404 случая заражения коронавирусом. 28 человек находятся в больницах, умерших нет, восемь пациентов выздоровели.
Карта распространения инфекции на сайте Департамента здоровья показывает, что в целом по Эстонии не во всех случаях в более населенных местах происходит больше заражений. В абсолютных цифрах лидирует Харьюмаа, здесь 141 больной, на втором месте - Сааремаа с 116 больными. Но по количеству больных на 10 тысяч жителей с большим отрывом лидирует Сааремаа - 35,04, на втором месте Вырумаа - 14,25, на третьем Пярнумаа - 2,79. Харьюмаа стоит только на четвертом месте с показателем 2,36. В Ида-Вирумаа показатель 0,44 случая на каждые 10 тысяч жителей, это один из самых благополучных регионов.
В самом уезде Ида-Вирумаа положительные тесты на коронавирус были у восьми человек. Из них двое - жители Йыхви, а шестеро - жители волости Алутагузе, население которой, по данным местных властей, составляет 4703 человека. “Главным очагом” инфекции оказался поселок Ийзаку с населением всего 669 человек, расположенный в лесистой местности около шоссе Йыхви-Тарту.
Чем объясняется такое странное распределение инфицированных в уезде? Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус объяснила - все, кто заразился в волости Алутагузе, общались между собой:
“Просто эти люди были в компании, в которой были также позитивные, отмечали день рождения, - сказала она. - Все эти случаи “пришли” с одного праздника”.
Двое новых инфицированных, вирус у которых обнаружили во вторник, находятся на домашнем лечении. Несколько человек в Ида-Вирумаа, возможно, уже выздоровели, но на данный момент еще не проведены повторные анализы, которые могут точно это подтвердить.
Тестировать стали больше
Появление двух инфицированных в Йыхви выглядит более логичным, поскольку этот город является, по сути, центром для более крупного Кохтла-Ярве. В то же время, в Кохтла-Ярве и Нарве ни одного случая заражения коронавирусом пока не выявлено. Может ли это быть связано с недостаточным тестированием или ситуация действительно хорошая?
По словам Марье Муузикус, за прошлую неделю в Ида-Вирумаа было взято 57 проб на коронавирус, из них 34 пробы - с пятницы по воскресенье, когда в Кохтла-Ярве, а затем в Нарве заработали мобильные пункты взятия анализов. В понедельник в уезде взяли 20 проб, во вторник уже 25.
“К счастью, у нас появились мобильные пункты, в которых можно делать тесты. И есть еще бригада - если у человека есть направление, но он не может приехать на тест, бригада приедет домой и там возьмет анализы. Я думаю, что пока проблем нет, все могут пройти тесты. К счастью, здесь действительно пока ни одного позитивного нет”.
Городской врач Нарвы Андрей Антонов считает, что положительные результаты анализов на коронавирус в Нарве будут.
“Видимо, ни один больной пока до врача не дошел. Если по всей стране есть, то почему у нас нет?” - говорит он.
По словам Андрея Антонова, семейные врачи опрашивают человека по телефону, и если его состояние соответствует критериям, выписывают направление на анализ. Для этой работы семейные врачи получили специальное IT-решение. Субподрядчиком проведения анализов в Ида-Вирумаа выступает медицинская фирма Corrigo, работники которой и берут пробы в палатках в Нарве (на Йоала, 20 у бывшей конторы Кренгольма) и в Кохтла-Ярве у Ида-Вируской центральной больницы. Чтобы сдать анализ не нужно выходить из машины.
Ида-Вируская центральная больница и Нарвская больница подготовились для лечения пациентов с COVID-19. В центральной больнице таких сейчас двое, в нарвской пока нет ни одного.
Где безопаснее сидеть дома?
Молодежь Ида-Вирумаа активно уезжает жить и работать в Таллинн, при этом представители старшего поколения остаются жить на прежних местах. Есть и еженедельная маятниковая миграция работников между Ида-Вирумаа и Таллинном. В то же время, всё больше работников сейчас переходят на домашнюю работу, а в сфере услуг вообще оказываются без возможности работать.
Где безопаснее сидеть дома таким работникам - в Таллинне или в Ида-Вирумаа? По словам Марье Муузикус, особой разницы нет.
“Требования, которые сейчас выдвинуло государство, всё равно нужно соблюдать, - сказала она. - Но если есть хоть какое-то подозрение, какая-то возможность, что вы заболели, лучше не ехать к престарелым родителям. Я тоже, например, к своим пожилым родителям сейчас в гости не хожу, потому что у меня много контактов на работе”.