Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. Подобного обращения граждане ждали давно, опасаясь, что принятых ограничительных мер недостаточно, чтобы предотвратить распространение SARS-CoV-2 по итальянскому или испанскому сценарию - каждый регион РФ вводит свои ограничения, где-то они есть, где-то нет, но никаких запретов на передвижение между регионами не существует, нет обязательного тестирования на коронавирус и т.д. В Кремле же потребность разъяснить гражданам ситуацию назрела только после вчерашних многочасовых совещаний, на которых президенту доложили, что динамика развития коронавируса высокая, передает Newsru.com.
Как заявил в своем телеобращении Владимир Путин, "мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией, во многих странах растет количество заболевших - под ударом вся мировая экономика... Но благодаря принятым мерам, пока что России удается сдерживать эпидемию". Но полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну, невозможно, сказал президент.
"Хочу обратиться к врачам, сестрам, фельдшерам, службам скорой помощи ... - вы на переднем плане борьбы", - сказал Путин, попросив граждан следовать всем рекомендациям медиков. "Наша задача - обеспечить здоровье граждан, поэтому голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено "на более позднюю дату", - подчеркнул глава РФ.
"Объявляю следующую неделю нерабочей, - сказал Путин, отметив, что зарплата сотрудников на это время должна быть полностью сохранена. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться. - Самое безопасное сейчас - побыть дома".
Все социальные пособия гражданам в ближайшие шесть месяцев будут продлеваться автоматически, без подтверждений и справок.
На каждую семью, которая имеет право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев будет выплачиваться по 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет.
Оплата больничных будет рассчитываться из расчета минимум один МРОТ.
Пособие по безработице будет увеличено с 8 до 12 тыс. рублей.
Президент объявил каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
В среду, 25 марта, стало известно, что в России резко выросло число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: с 495 до 658. Новые случаи отмечены в 20 регионах России, больше всего - в Москве (120, всего 410).
Что закрывают в Москве с четверга, 26 марта
В связи с динамикой увеличения в Москве количества инфицированных коронавирусом мэрия Москвы с 26 марта вводит дополнительные ограничения в столице:
- временно закрываются городские библиотеки,
- закрываются учреждения культурно-досугового типа,
- остановлена работа клубов, дискотек и иных аналогичных объектов,
- закрываются кинотеатры, кинозалы,
- закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты,
- в ТЦ закрыты все развлекательные точки,
- закрыты фитнес-клубы, боулинги, катки, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочее,
- закрываются вообще все досуговые заведения,
- приостановлены любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просветительские, выставочные, рекламные и иные мероприятия,
- введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах,
- всем пожилым и хронически больным москвичам (около 1,9 млн человек) предписана самоизоляция до 14 апреля,
- чтобы люди не передвигались без необходимости по Москве, для школьников, студентов и людей старше 65 лет, приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Но магазины, банки, службы быта продолжат работу.
Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
Центры государственных услуг "Мои документы" перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Накануне глава рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса Сергей Собянин сообщил президенту Владимиру Путину, что динамика распространения коронавируса в России остается высокой, а власти не располагают данными о реальном уровне распространения COVID-19 в регионах.