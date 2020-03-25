Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты

Как заявил в своем телеобращении Владимир Путин, "мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией, во многих странах растет количество заболевших - под ударом вся мировая экономика... Но благодаря принятым мерам, пока что России удается сдерживать эпидемию". Но полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну, невозможно, сказал президент.

"Хочу обратиться к врачам, сестрам, фельдшерам, службам скорой помощи ... - вы на переднем плане борьбы", - сказал Путин, попросив граждан следовать всем рекомендациям медиков. "Наша задача - обеспечить здоровье граждан, поэтому голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено "на более позднюю дату", - подчеркнул глава РФ.

"Объявляю следующую неделю нерабочей, - сказал Путин, отметив, что зарплата сотрудников на это время должна быть полностью сохранена. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться. - Самое безопасное сейчас - побыть дома".

Все социальные пособия гражданам в ближайшие шесть месяцев будут продлеваться автоматически, без подтверждений и справок.

На каждую семью, которая имеет право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев будет выплачиваться по 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет.

Оплата больничных будет рассчитываться из расчета минимум один МРОТ.

Пособие по безработице будет увеличено с 8 до 12 тыс. рублей.

Президент объявил каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

В среду, 25 марта, стало известно, что в России резко выросло число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: с 495 до 658. Новые случаи отмечены в 20 регионах России, больше всего - в Москве (120, всего 410).

Что закрывают в Москве с четверга, 26 марта

В связи с динамикой увеличения в Москве количества инфицированных коронавирусом мэрия Москвы с 26 марта вводит дополнительные ограничения в столице:

- временно закрываются городские библиотеки,

- закрываются учреждения культурно-досугового типа,

- остановлена работа клубов, дискотек и иных аналогичных объектов,

- закрываются кинотеатры, кинозалы,

- закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты,

- в ТЦ закрыты все развлекательные точки,

- закрыты фитнес-клубы, боулинги, катки, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочее,

- закрываются вообще все досуговые заведения,

- приостановлены любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просвети­тельские, выставочные, рекламные и иные мероприятия,

- введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах,

- всем пожилым и хронически больным москвичам (около 1,9 млн человек) предписана самоизоляция до 14 апреля,

- чтобы люди не передвигались без необходимости по Москве, для школьников, студентов и людей старше 65 лет, приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Но магазины, банки, службы быта продолжат работу.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Центры государственных услуг "Мои документы" перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.