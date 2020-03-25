Эстонские туроператоры призывают людей не отменять рейсы, а переносить

В прошлый четверг Европейская комиссия опубликовала информационную записку для туристов, в которой, среди прочего, говорится, что туроператор может отменить поездку без финансового штрафа, если это происходит из-за исключительных и неизбежных обстоятельств.

То же самое относится к пассажиру, который в случае чрезвычайной ситуации может отменить поездку и возместить предоплату, если поездка была забронирована до возникновения чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации определяются как ситуации, которыми поставщик услуг не может управлять даже всеми доступными мерами. Вспышка коронавируса Covid-19 подпадает под это определение, хотя каждый случай рассматривается индивидуально.

Наглядный пример

Если у вас забронирован турпакет в город с ограниченным доступом или реорганизацией общественной жизни (например, из-за карантинной ситуации), это должно быть достаточной причиной отменить поездку по собственному желанию и вернуть предоплату, поскольку в ближайшее время поездка будет невозможна. Важно помнить о контексте ближайшего будущего, поскольку туристические компании возвращают все деньги за отмененные поездки из-за чрезвычайной ситуации, а не за поездки, запланированные на отдаленное будущее, поскольку никто еще не может предполагать, какие условия сложатся, к примеру, во второй половине лета.

В Эстонии на первых порах аннулируются поездки и возмещаются расходы, забронированные до 1 мая. На более поздние даты у каждой туристической компании своя политика. Например, Novatours также занимается бронями, сделанными в период между 2 мая и концом июня, и позволяет своим клиентам вносить в них изменения, в то время как Germalo и Tensi-Reisid тушат пожары по мере возгорания и переходят от заказов на даты до 1 мая к более поздним в текущем режиме.