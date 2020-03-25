Определен победитель конкурса идей по созданию памятника Яану Кроссу

В ходе конкурса выбирали проект скульптуры, который передавал бы значение фигуры Яана Кросса как одного из выдающихся писателей Эстонии.

Таким будет памятник Яану Кроссу. ФОТО: Пресс-служба мэрии

Председатель жюри, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк отметил, что победившую работу отличает классическая, соответствующая выдающейся личности форма и более широкое пространственное значение, которое создает скульптор.

«Расположившись на углу улиц Кулласеппа, Нигулисте и Харью, с направленным в сторону Дома писателей взглядом, где некогда располагалась комната самого писателя, скульптура создает интенсивную, значимую связь. Немаловажно с точки зрения пространственного значения и то, что неподалеку расположен памятник Эдуарду Вильде. Все это создает новую многослойность этого места, придавая новое измерение, связанное с фигурами крупных писателей», - пояснил решение жюри Фьюк.

В состав жюри входили руководитель департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдманн, литературовед Рейн Вейдеманн, архитектор Рейн Мурула, скульпторы Пауль Мянд и Яасс Каселаан, писатель Карл-Мартин Синиярв, художница и поэт Маарья Ундуск.

На конкурс было представлено 13 работ, достойными награды сочли пять из них. Вторую премию получили Март и Маргус Кадарик, третью – Мати Кармин и Тийт Труммал. Кроме того, отмечены работы Тауно Кангро и Анны Шимко, а также Ленны Куутма и Юлы Коппель.