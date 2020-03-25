В Нарве продолжат снабжать продуктами школьников, которые учатся дома

В понедельник и вторник ученикам муниципальных школ и гимназий в Нарве выдали сухие пайки за счет сумм, которые заложены в городском бюджете на питание в школьных столовых. 25 марта городская управа сообщила, что с 6 по 9 апреля пройдет вторая раздача продуктовых наборов сразу на 14 учебных дней.
По сообщению управы, директора школ должны будут составить списки учеников, желающих получить сухпайки. Также директора по согласованию с Департаментом здоровья и в сотрудничестве с поставщиками услуги школьного питания должны будут составить наборы продуктов питания.
Для обеспечения безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей, каждая школа должна составить свой график получения наборов таким образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение учащихся.
В Нарвской ваналиннаской государственной школе, которая управляется не городскими властями, а напрямую Министерством образования, также на ближайшие дни запланирована выдача продуктов ученикам. Администрация набрала волонтеров среди родителей, которые смогут забрать продукты в школьном дворе и развести их по домам, чтобы не устраивать скопление людей в школьном здании.
Также мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился в Министерство финансов, чтобы уточнить, какие на меры поддержки от государства может рассчитывать город. Мэр сообщил, что закрыты школы по интересам и кружки, плата за них не взимается. Также освобождены от платы арендаторы городской недвижимости, находится на рассмотрении решение об отмене налога не рекламу до окончания кризиса.
“Также ведутся переговоры о возможности освобождения родителей от платы за место в детских дошкольных учреждениях. Эти меры окажут влияние на городской бюджет этого года. А именно, доходная база города будет уменьшаться как с точки зрения собственного дохода, так и с точки зрения подоходного налога, получаемого органами местного самоуправления”, - добавил Алексей Евграфов.