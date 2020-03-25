В Нарве продолжат снабжать продуктами школьников, которые учатся дома

По сообщению управы, директора школ должны будут составить списки учеников, желающих получить сухпайки. Также директора по согласованию с Департаментом здоровья и в сотрудничестве с поставщиками услуги школьного питания должны будут составить наборы продуктов питания.

Для обеспечения безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей, каждая школа должна составить свой график получения наборов таким образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение учащихся.

В Нарвской ваналиннаской государственной школе, которая управляется не городскими властями, а напрямую Министерством образования, также на ближайшие дни запланирована выдача продуктов ученикам. Администрация набрала волонтеров среди родителей, которые смогут забрать продукты в школьном дворе и развести их по домам, чтобы не устраивать скопление людей в школьном здании.

Также мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился в Министерство финансов, чтобы уточнить, какие на меры поддержки от государства может рассчитывать город. Мэр сообщил, что закрыты школы по интересам и кружки, плата за них не взимается. Также освобождены от платы арендаторы городской недвижимости, находится на рассмотрении решение об отмене налога не рекламу до окончания кризиса.