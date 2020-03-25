“Страны окажутся банкротами”: экономист рассказал о последствиях коронавируса

Экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, затронет практически все страны мира, в том числе и Европу, рассказал в эфире радио Baltkom экс-заместитель министра финансов РФ, экономист Сергей Алексашенко.
По его словам, за январь и февраль китайская экономика потерпела очень сильное падение в мировом масштабе. Однако другим странам только предстоит испытать экономические последствия пандемии.
«Если мы говорим об экономике, я думаю, человечество еще не осознало, в какую экономическую пропасть оно сваливается. Эту стадию прошел Китай. Пока данных по марту нет, но есть данные за январь и февраль. Спад экономики оценивается в 12-13% ВВП. Это реально очень сильное падение, которое вообще в мире случается очень редко. Соответственно, развитым странам, Европе, Америке, России еще предстоит это ощутить. И здесь, по мере введения карантина и ограничительных мер, экономические последствия будут только нарастать», – сказал Алексашенко.
По мнению экономиста, практически все страны мира ждут тяжелые последствия, вплоть до банкротства, но прогнозы можно будет делать только через пару месяцев.
«Мне не хочется использовать слово «репетиция», не хочется рисовать черные сценарии, но я очень хорошо понимаю, что второй квартал для всей мировой экономики будет очень тяжелым. Спад будет глубоким, затронет практически все страны, многие станут банкротами. Одним словом, предстоят тяжелые испытания. Даже прогноз на вторую половину года давать очень тяжело, потому что все зависит от того, удастся или не удастся погасить эпидемию и распространение вируса. Что будет дальше, мы сможем обсуждать месяца через два, наверное», – сказал Алексашенко.