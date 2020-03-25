“Страны окажутся банкротами”: экономист рассказал о последствиях коронавируса

По его словам, за январь и февраль китайская экономика потерпела очень сильное падение в мировом масштабе. Однако другим странам только предстоит испытать экономические последствия пандемии.

«Если мы говорим об экономике, я думаю, человечество еще не осознало, в какую экономическую пропасть оно сваливается. Эту стадию прошел Китай. Пока данных по марту нет, но есть данные за январь и февраль. Спад экономики оценивается в 12-13% ВВП. Это реально очень сильное падение, которое вообще в мире случается очень редко. Соответственно, развитым странам, Европе, Америке, России еще предстоит это ощутить. И здесь, по мере введения карантина и ограничительных мер, экономические последствия будут только нарастать», – сказал Алексашенко.

По мнению экономиста, практически все страны мира ждут тяжелые последствия, вплоть до банкротства, но прогнозы можно будет делать только через пару месяцев.