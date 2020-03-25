Ср, 25.03.2020
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  • Немыслимое повышение зарплат: коалиция хочет уменьшить доходы высокопоставленных чиновников

Немыслимое повышение зарплат: коалиция хочет уменьшить доходы высокопоставленных чиновников

Виктория Ладынская-Кубитс.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Коалиция, то есть Центристская партия, EKRE и «Отечество» передали сегодня в правление Рийгикогу законопроект о приостановке повышения зарплат высокопоставленным чиновникам, пишет Postimees.

Представившая эту инициативу член партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс отметила, что в ситуации, когда рука об руку с кризисом в здравоохранении идет экономический кризис, люди получают уведомления о сокращении, доход многих уменьшается, происходит далекое от жизни и немыслимое повышение зарплат высокопоставленным чиновникам.

Ладынская-Кубитс подчеркнула, что закон можно изменить, если расширить возможности для уменьшения коэффициентов. «Цель закона - расширить возможности по снижению коэффициентов зарплат для всех высокопоставленных госслужащих в ситуациях, когда ресурсы государственного бюджета необходимо использоваться для того, чтобы обеспечивать функционирование государства в чрезвычайном положении», - пояснила она.

Законопроект вводит понятие чрезвычайной ситуации, которое позволит уменьшить коэффициенты заработной платы высокопоставленных госслужащих, в дополнение к случаям повышенной боеготовности и военного положения также и во время чрезвычайного положения.

Поправки также дают Рийгикогу право временно снижать коэффициенты заработной платы для всех высокопоставленных государственных служащих, перечисленных в законе.

Согласно действующему законодательству, Рийгикогу не может снижать коэффициенты зарплаты председателя Рийгикогу, заместителя председателя, председателя комиссии, председателя фракции, заместителя председателя комиссии и заместителя председателя фракции.

Изменение зарплат с 1 апреля

В 2020 году самый высокий индекс зарплаты составляет 1,08. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы, которая в настоящее время составляет 6168 евро.

Это значит, что спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда начиная с 1 апреля будут получать зарплату в размере 6661 евро. Прирост зарплаты составит 478 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента получают государственный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры. С первого апреля они будут получать 5662,50 евро. Их зарплата вырастет на 419 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,75 получают вице-председатели парламентских комиссий и фракции, а также судьи окружных судов. Их доход вырастет на 370 евро и будет составлять 4996,33 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу, судьи уездных и административных судов. Их доход с 1 апреля составит 4330,15 евро, что означает прибавку к заработной плате в 321 евро.

Председатель совета Банка Эстонии с 1 первого апреля станет получать 2331,62 евро, а член совета 1665,44 евро.

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